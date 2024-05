Tajemnicza piana w Wiśle! "Sprawa zgłoszona do wszystkich służb"

Tajemnicza piana pojawiła się na Wiśle. WWF alarmuje i powiadamia wszystkie służby

Niepokojące doniesienia na temat dziwnej piany w Wiśle! O sytuacji związanej z możliwym zanieczyszczeniem rzeki zaalarmowała w mediach społecznościowych Strażnicy Rzek WWF, która powiadomiła także służby. Reprezentujący tę organizację Paweł Chodkiewicz napisał 20 maja: "Poniżej stopnia Dąbie w Krakowie korytem Wisły zaczęła płynąć gęsta piana. Według obliczeń z państwowego monitoringu jakości wody w Wiśle na Przewozie, ostatnio nasycenie tlenem wyniosło 226 proc.". Co to oznacza? Według Strażników Rzek WWF pojawienie się piany w Wiśle może świadczyć o tym, że ktoś zrzucił do rzeki ścieki. "Jest to przesłanka do tego, że mogło dojść do ogromnego zakwitu alg/fitoplanktonu w rzece przez eutrofizację spowodowaną emisją zanieczyszczeń biogennych, m.in. surowych ścieków" - pisze Paweł Chodkiewicz.

"Pracownicy Wody Polskie podejmują wszelkie działania w sprawie piany, która pojawiła się poniżej stopnia Dąbie oraz Przewóz"

Jest już komentarz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Czy jest się czego bać? Tego jeszcze do końca nie wiadomo. "Pracownicy Wody Polskie podejmują wszelkie działania w sprawie piany, która pojawiła się poniżej stopnia Dąbie oraz Przewóz przy jednoczesnym wystąpieniu podwyższonych parametrów natlenienia wody i jej temperatury" - głosi oświadczenie RZGW. "Służby Wód Polskich podjęły działania we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Krakowie w celu ustalenia przyczyn tych zjawisk. Inspektorzy WIOŚ zostali skierowani na Stopień Wodny Dąbie i Przewóz w celu pobrania i analizy próbek wody. Oczekujemy na wyniki tych badań.Jednocześnie WIOŚ informuje, że Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) systematycznie przeprowadza badania wody w Wiśle na Dworach pod kątem obecności złotych alg, które dotychczas nie zostały wykryte".

