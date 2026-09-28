Koniec ery chryzantem? Te kwiaty będą absolutnym hitem na grobach 1 listopada

Chryzantemy wciąż popularne, ale tracą pozycję lidera

Dla wielu osób 1 listopada nierozerwalnie kojarzy się z dużymi, barwnymi chryzantemami. Są one bardzo wytrzymałe, świetnie znoszą jesienną aurę i stanowią doskonałą bazę zarówno do małych stroików, jak i okazałych bukietów. Eksperci zauważają jednak, że w tym sezonie te tradycyjne kwiaty mogą ustąpić miejsca innemu gatunkowi, a mianowicie zyskującej na popularności hortensji.

Hortensja nową królową polskich cmentarzy

Głównym atutem hortensji są jej ogromne i zjawiskowe kwiatostany, które nie wymagają wielu dodatków, by przyciągać wzrok. Wystarczy zestawić je z zielonymi gałązkami sosny lub jodły, połączyć z innymi jesiennymi roślinami, albo użyć jako jedynego, dominującego elementu dekoracyjnego na pomniku.

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Wszystkich Świętych 2026. Te kwiaty będą hitem na grobach

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Zasuszona hortensja to oszczędność i wygoda

Wielką zaletą tej rośliny jest fakt, że doskonale prezentuje się również po wysuszeniu. Jeśli odpowiednio przygotujemy kwiatostany, zachowają one swój kształt i kolor przez wiele tygodni, co pozwala na wcześniejsze stworzenie trwałych kompozycji. To idealna opcja dla wszystkich, którzy wolą uniknąć przedświątecznych kolejek po świeże kwiaty tuż przed samym 1 listopada.

Ile kosztują stroiki na Wszystkich Świętych 2026?

Koszty przystrojenia nagrobków potrafią być bardzo różne i zależą głownie od gabarytów stroika oraz rodzaju użytych roślin i ozdób. Najprostsze wiązanki można kupić już w przedziale 40-70 zł, natomiast za bardziej okazałe formy trzeba zapłacić od 100 do nawet 200 zł. Aby nie przepłacać, warto zaopatrzyć się w dekoracje odpowiednio wcześniej w kwiaciarniach lub bezpośrednio u producentów, omijając droższe stoiska zlokalizowane tuż przed wejściami na cmentarze.