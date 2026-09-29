Polacy uciekają tu zimą. Ceny zachęcają

Zimą Polacy chętnie wybierają ten kierunek

Jednym z kierunków, który od lat cieszy się dużym zainteresowaniem polskich turystów także poza sezonem wakacyjnym, jest Egipt. Zimą kraj ten oferuje zupełnie inne warunki niż Polska. Temperatury są znacznie wyższe, a w popularnych kurortach można liczyć na dużo słońca.

To właśnie dlatego Egipt często pojawia się wśród propozycji dla osób, które chcą zrobić sobie przerwę od zimy. Hurghada, Marsa Alam czy Sharm el-Sheikh przyciągają zarówno turystów nastawionych na wypoczynek, jak i tych, którzy chcą zwiedzać.

Zamiast mrozu - słońce i temperatury na plusie

Egipt zimą nie oznacza upałów znanych z lipca czy sierpnia, ale dla wielu turystów może być to jednak zaleta. W ciągu dnia temperatury są przyjemne, szczególnie w porównaniu z warunkami panującymi w Polsce, a intensywne letnie upały nie są tak uciążliwe.

Warto jednak pamiętać, że wieczory mogą być chłodniejsze. Osoby planujące wyjazd w tym okresie powinny więc zabrać nie tylko letnie ubrania, ale również coś z długim rękawem. Temperatury w ciągu dnia wynoszą średnio od 20 do 24 stopni Celsjusza, a w nocy spadają do około 11-15.

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Tak wygląda nowy Egipt

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Ile kosztuje wycieczka do Egiptu zimą?

Dużą popularnością cieszą się pakiety all inclusive, w których w cenie znajdują się m.in. nocleg, wyżywienie i część hotelowych świadczeń. Obecnie za taką wycieczkę w grudniu jedna osoba dorsła np. do jednego z hoteli w Sharm El Sheikh musi zapłacić 2559 zł. Oczywiście są również tańsze opcje - znajdziemy także wycieczkę all inclusive za 1545 zł za osobę. Cena zależy od standardu hotelu i jego wielkości oraz atrakcji jakie oferuje dla swoich gości.