Czarny kot skradł show u Marty Kaczyńskiej. Stryj mógłby pochwalić

Marta Kaczyńska, znana z rzadkich publikacji, ponownie zaskoczyła internautów nowymi zdjęciami z codzienności.

Na jednym z nich pojawił się czarny kot na tle jesiennych barw, natychmiast przywołując na myśl słynną miłość Jarosława Kaczyńskiego do tych zwierząt.

Dowiedz się, czy to tylko efektowny kadr, czy może zwierzę ma związek z jej stryjem, podkreślając rodzinne zamiłowanie do kotów.

Marta Kaczyńska od czasu do czasu pokazuje w mediach społecznościowych zdjęcia z codzienności. W poniedziałek na jej profilu pojawiły się dwa zupełnie różne kadry. Na jednym widać niemal pustą plażę, morze i samotny leżak. Drugie zdjęcie ma już bardziej jesienny klimat. I właśnie ono najbardziej rzuca się w oczy.

Czarny kot u Marty Kaczyńskiej

Na fotografii widać czarnego kota siedzącego na chodniku. Za nim rozciąga się ściana porośnięta kolorowymi liśćmi. Zwierzak patrzy prosto w obiektyw. Marta Kaczyńska nie dodała do zdjęcia żadnego komentarza. Przy tym nazwisku skojarzenie nasuwa się jednak samo.

Jarosław Kaczyński od lat mówi publicznie o swojej sympatii do kotów. W wywiadach opowiadał m.in. o kocicy Fionie i czarnym kocurze Czarusiu. Sam podkreślał też, że koty są „bardzo sympatycznymi zwierzętami”. Pap.pl

Kocie klimaty u Kaczyńskich

Nie wiadomo, czy kot ze zdjęcia Marty Kaczyńskiej należy do niej, czy po prostu znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie. Sam kadr wyszedł jednak wyjątkowo efektownie. Czarny kot mocno odcina się od czerwonych i zielonych liści, więc nic dziwnego, że przyciąga uwagę bardziej niż spokojne zdjęcie plaży.

Jarosław Kaczyński od lat jest kojarzony z kotami. W przeszłości mówił nawet o specjalnych smakołykach dla swoich pupili z okazji Światowego Dnia Kota. Pap.pl Marta Kaczyńska tym razem niczego nie wyjaśniała. Po prostu wrzuciła zdjęcie. I chyba właśnie dlatego wyszło lekko i bez zadęcia. Jeden czarny kot wystarczył, żeby od razu przypomnieć o kociej słabości jej stryja.

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