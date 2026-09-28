Donald Tusk z córką Kasią i wnuczkami w kawiarni. Premier łapał promienie słońca! [ZDJĘCIA]

W weekend pogoda rozpieszczała i zachęcała do spędzania czasu na zewnątrz. Do grona osób, które skorzystały z pięknego weekendu zalicza się Donald Tusk. Przyłapaliśmy premiera, gdy spędzał czas z najbliższymi. Polityk wybrał się do jednej z sopockich kawiarni w miłym towarzystwie córki Kasi (39 l.) oraz dwóch uroczych wnuczek, córeczek Kasi. Cała rodzina wyglądała na zrelaksowaną, a szczególnie premier, który wystawiał twarz do słońca i łapał ciepłe promienie.

Oczywiście nie zabrakło też delektowania się pyszną kawą. Donald Tusk zamówił też coś na wynos, bo wyszedł z lokalu z papierową torbą, do której zapakował kilka kaw w papierowych kubeczkach. Potem cała czwórka wsiadła do samochodu, który prowadziła Kasia i ruszyli przed siebie.

Modna rodzina na kawce w słoneczny dzień

Wszyscy wyglądali bardzo stylowo. Premier miał na sobie ciemny sweterka i granatowe spodnie, czyli postawił na wygodę. Kasia Tusk znana z doskonałego gustu i stylu postawiła na czarną oversizową przejściową kurteczkę, czarne obcisłe spodnie a w ręku niosła malutką, niezwykle modną torebeczkę. Także córeczki Kasi wyglądały bardzo modnie. Jedna miała na sobie niebieską bluzę z uroczym nadrukiem przedstawiającym tygryska, a druga białą spódniczkę, czerwone rajstopki i czarną kurteczkę.

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