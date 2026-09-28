Trzaskowski i Ozdoba z żonami na Wielkiej Warszawskiej. Co za szyk!

Wielka Warszawska to jedna z najważniejszych gonitw sezonu, której zwycięzca otrzymuje Nagrodę Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, przeznaczona dla koni trzyletnich i starszych. Rozgrywana jest na torze wyścigów konnych na Służewcu. Zwycięstwo w gonitwie często przesądza o otrzymaniu tytułu Konia Roku. Wiąże się nie tylko ze sportowymi emocjami, ale jest też wydarzeniem towarzyskim, które przyciąga elity. W ostatnią niedzielę odbyła się Wielka Warszawska. Na miejsce ściągnął tłum gwiazd!

Tłum celebrytów na Wielkiej Warszawskiej

Wśród przybyłych obecni byli m.in.: Małgorzata Rozenek-Majda, Kasia Zillman, Bartosz Gelner, Magdalena Cielecka, Olga Bończyk, Wojciech Gąssowski, Małgorzata Socha, Kamil Nożyński, Jan Lubomirski-Lanckoroński, Helena Mańkowska. Gonitwa przyciągnęła także polityków. Obecny był oczywiście prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wraz z żoną Małgorzatą Trzaskowską.

- Wielka Warszawska. Święto Toru Wyścigów Konnych Służewiec. I święto dla wszystkich Warszawianek i Warszawiaków.Pogoda dopisała, frekwencja również, były jak zawsze efektowne, inspirowane historią stroje, a w tym roku swoją obecnością to wyjątkowe wydarzenie uświetnili sporą grupą także nasi Bohaterowie - Powstanki i Powstańcy Warszawscy. Puchar Prezydenta m.st. Warszawy wygrał francuski jeździec Marvin Grandin i jego koń Tardar. Dziś bez bonjour, za to z serdecznymi felicitations! - napisał w sieci Trzaskowski i pokazał kilka zdjęć z imprezy.

Oczywiście na ten dzień dobrał odpowiednią stylizację, postawił na kaszkiet. Małgorzata Trzaskowska wybrała na wyjście białą klasyczną koszulę, zielone spodnie i piękną apaszkę. Warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującym na wydarzeniu dress codem trzeba wyglądać szykownie i elegancko:

- Bywalec wyścigów nie powinien zapomnieć też o nakryciu głowy, które doda męskiej stylizacji wyjątkowego charakteru. Warto tu postawić na klasyczne kapelusze i kaszkiety - czytamy na stronie torsłużewiec.pl porady dla mężczyzn. Jeśli zas chodzi o stroje kobiet: - Sukienka powinna zasłaniać ramiona i nie być krótsza niż przed kolano. Dobrą alternatywą dla sukienki będzie również elegancki spodnium lub garnitur.

W stylistykę obowiązującą na wyścigach wpisał się też europoseł Jacek Ozdoba, który na wydarzeniu był wraz z żoną Izabelą. Para wyglądała niezwykle elegancko, młody polityk miał na sobie marynarkę w drobną kratkę, a jego małżonka elegancką białą suknię i efektowny kapelusz.

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