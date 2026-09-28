Posiadłość tęskni za gospodarzem. Ziobry nie ma, dom zarasta

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-09-28 4:14

„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród", brzmią słowa patriotycznej pieśni „Rota". Ten skrawek ziemi pod Skierniewicami zdecydowanie jest porzucony i zaczyna domagać się uwagi gospodarza. Zbigniew Ziobro (56 l.) już od dawna nie mieszka w Polsce, a kilka miesięcy temu przeniósł się za ocean, tymczasem jego dom w Jeruzalu (woj. łódzkie) zarasta. Chwasty powoli zajmują posesję.

Pod koniec zeszłego roku Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry. Prokuratura wydała wówczas postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów w związku ze sprawą nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ale były minister nie zamierza dowieść swojej niewinności przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

Ziobry nie ma, a do zarasta z tęsknoty!

Od ponad roku jest poza Polską, a jego piękny dom w Jeruzalu stoi pusty. Niestety, posiadłość zarasta. Chwasty wyrastają pomiędzy kostką brukową, trwa bujnie rośnie, a bluszcz już wchodzi na taras. Na najnowszych zdjęciach widać brak ręki gospodarza.

Jeśli tak dalej pójdzie, to Ziobro dosłownie nie wejdzie do własnego domu bez użycia sekatora. Będzie też musiał się wziąć za chodnik i wydzierać rośliny ze szpar między brukiem, a nie jest to prosta sprawa. Zobaczcie, jak teraz wygląda dom Ziobry i jego posesja. 

Zbigniew Ziobro. Na wstawce dom polityka w Jeruzalu. O opuszczonej posesji byłego ministra przeczytasz na SE.
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