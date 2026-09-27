Marta Cienkowska, minister kultury, zaskoczyła wszystkich, występując na wybiegu w roli modelki i prezentując długą białą suknię.

Wyjaśniła, że jej nietypowy udział w pokazie Fundacji Kraina miał podkreślić modę jako kluczowy element kultury, odzwierciedlający zmiany społeczne i aktywizm.

Dowiedz się, dlaczego minister zdecydowała się na ten odważny krok i jakie przesłanie niosło za sobą jej pojawienie się na wybiegu!

Marta Cienkowska pojawiła się na wybiegu podczas pokazu Fundacji Kraina. Minister kultury wystąpiła w roli modelki i zaprezentowała długą, białą suknię. Zdjęcia z wydarzenia opublikowała później na Instagramie, gdzie szerzej wyjaśniła powody swojego udziału w pokazie. Jak podkreśliła, modę traktuje nie tylko jako sposób ubierania się, ale również jako część kultury reagującą na przemiany społeczne i polityczne.

Moda jest nieodłącznym elementem kultury. Jest nośnikiem naszej tożsamości i głosem pokolenia – najszybciej reaguje na zmiany społeczne i polityczne – napisała Marta Cienkowska.

Marta Cienkowska na wybiegu. Tak tłumaczy swój udział

Pokaz był związany z działalnością Fundacji Kraina, która łączy projektowanie z aktywizmem. Cienkowska zwróciła uwagę na inicjatywy angażujące osoby z Polski, Ukrainy i Białorusi oraz na warszawską pracownię krawiecką i slow-fashion co-work. To właśnie tam rozwijana jest marka Dom Mody Kraina, oparta – jak opisała minister – na modzie zrównoważonej i obiegu zamkniętym.

W swoim wpisie minister kultury wskazała również na program ReFashioned, którego celem jest wspieranie rozwoju zawodowego projektantów z doświadczeniem migracji. Wspomniała także o FachLab, łączącym doświadczenie mistrzów rzemiosła z pomysłami współczesnych projektantów.

Minister kultury podziękowała za zaproszenie

Marta Cienkowska podkreśliła, że udział w pokazie miał być okazją do zwrócenia uwagi na szersze znaczenie mody. W jej ocenie może ona nie tylko prezentować określoną estetykę, ale również poruszać ważne tematy i angażować twórców z różnych środowisk.

Dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w pokazie fundacji. To okazja do pokazania jak ważna, różnorodna i dostępna może być moda – o jak ważnych rzeczach może mówić i jak angażuje twórców i twórczynie ponad podziałami – napisała.

Dla Marty Cienkowskiej był to więc występ daleki od codziennych obowiązków szefowej resortu. Tym razem zamiast zasiąść na widowni sama wyszła na wybieg, a później wykorzystała zainteresowanie wydarzeniem, by opowiedzieć o modzie jako części kultury.