Polska scena polityczna rzadko bywa tak zgodna – premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki niespodziewanie przemówili jednym głosem.

Powodem niezwykłej jedności były spektakularne sukcesy polskich sportowców, w tym złoto siatkarzy i medale w innych dyscyplinach.

Odkryj, jak sport połączył polityków i dlaczego ten wieczór zapamiętamy jako symbol narodowej dumy, wykraczającej poza podziały.

W sobotni wieczór polityczne różnice zeszły na dalszy plan. Donald Tusk i Karol Nawrocki niemal w tym samym czasie pogratulowali polskim sportowcom wielkich sukcesów. Najwięcej emocji przyniósł finał mistrzostw Europy siatkarzy. Biało-Czerwoni pokonali w Mediolanie Francję 3:1 i po raz drugi z rzędu sięgnęli po złoty medal. Triumf dał im także kwalifikację na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku.

Donald Tusk nie potrzebował wielu słów

Premier zareagował krótko. Po zakończeniu finału Donald Tusk zamieścił na platformie X wpis, w którym odniósł się bezpośrednio do zwycięstwa reprezentacji.

W siatkówce też jesteśmy najlepsi w Europie. Brawo! – napisał Tusk, dodając czerwone serce i polską flagę.

Powodów do świętowania nie brakowało. Polacy wygrali z Francją 3:1, a szczególnie emocjonująca była pierwsza partia zakończona wynikiem 31:29. Kolejne sety zakończyły się rezultatami 25:19, 20:25 i 25:16. Dla Biało-Czerwonych był to drugi z rzędu i trzeci w historii tytuł mistrzów Europy.

W siatkówce też jesteśmy najlepsi w Europie. Brawo!❤️🇵🇱— Donald Tusk (@donaldtusk) September 26, 2026

Karol Nawrocki spojrzał szerzej. „Trzy wielkie finały”

Karol Nawrocki w swoim wpisie nie zatrzymał się na sukcesie siatkarzy. Prezydent zwrócił uwagę, że tego samego dnia Polacy stanęli na podium także w dwóch innych dyscyplinach.

Piękny dzień polskiego sportu! Pełen emocji, determinacji i walki do samego końca – napisał prezydent.

Nawrocki przypomniał o złocie siatkarzy oraz srebrnych medalach Katarzyny Niewiadomej-Phinney w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego i Bartosza Zmarzlika w żużlu. „Trzy wielkie finały i trzy medale dla Polski!” – podkreślił we wpisie, który zakończył podziękowaniem dla sportowców: „Dziękuję Wam z całego serca. Jesteście naszą dumą”.

Piękny dzień polskiego sportu! Pełen emocji, determinacji i walki do samego końca. Trzy wielkie finały i trzy medale dla Polski!🥇Siatkarze po raz drugi z rzędu sięgnęli po mistrzostwo Europy. 🥈Katarzyna Niewiadoma-Phinney wicemistrzynią świata w wyścigu kolarskim ze startu…— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) September 26, 2026

Tusk i Nawrocki zgodni po sukcesie Polaków

Wpisy obu polityków różniły się długością i zakresem. Donald Tusk skupił się wyłącznie na mistrzostwie Europy siatkarzy, podczas gdy Karol Nawrocki podsumował trzy najważniejsze polskie sukcesy tego dnia. Łączyło je jedno – gratulacje dla reprezentantów Polski.

Sobotni wieczór rzeczywiście należał do Biało-Czerwonych. Siatkarze obronili europejski tytuł, a Niewiadoma-Phinney i Zmarzlik zakończyli swoje zmagania ze srebrnymi medalami. To wystarczyło, by premier i prezydent niemal równocześnie odłożyli polityczne tematy na bok i skierowali uwagę na sportowców.