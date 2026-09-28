Kierowca autobusu nagle wjechał w pole. Chwile grozy na DK15

Autobus zjechał z drogi
Do zdarzenia doszło przed godz. 14. Za kierownicą autobusu siedział około 60-letni mężczyzna. W pewnym momencie pojazd zjechał z drogi i wjechał w pole.
Na szczęście w środku nie było pasażerów.
– W autobusie jechał jedynie kierowca – mówi bryg. Krzysztof Ferensztajn z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.
Na miejsce przyjechały pogotowie i straż pożarna. Strażacy dostali się do autobusu przez okno i umożliwili ratownikom dotarcie do kierowcy. Rozpoczęła się walka o jego życie.
Lekarz stwierdził zgon
Mimo wysiłków ratowników około 60-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Lekarz stwierdził jego zgon.
Na razie nie wiadomo, dlaczego kierowca nagle zjechał z drogi. Jedną z najbardziej prawdopodobnych przyczyn jest zawał serca, ale na tym etapie nie zostało to oficjalnie potwierdzone.