Wsiedliśmy do pociągu i pojechaliśmy nowym odcinkiem M2! Tak wyglądają stacje na Bemowie

Na co dzień pasażerowie M2 dojeżdżają do stacji Bemowo. My pojechaliśmy jednak dalej! W miejsce, gdzie warszawskie metro wciąż jest wielkim placem budowy. W poniedziałek odbył się specjalny przejazd testowym pociągiem nowymi tunelami zachodniego odcinka drugiej linii.

Na początek obowiązkowy kask, kamizelka i szkolenie BHP. Każdy uczestnik musiał również podpisać oświadczenie osoby wizytującej teren budowy. Potem zeszliśmy na peron stacji Lazurowa, gdzie czekał już pociąg testowy.

Trzy nowe stacje

Pociąg ruszył tunelem w kierunku kolejnych stacji. Po drodze można było zobaczyć, jak wygląda końcówka wielkiej inwestycji. Stacje Lazurowa, Chrzanów i Karolin są już mocno zaawansowane, choć wciąż trwają tam prace wykończeniowe.

Pierwsza z nowych stacji to Lazurowa, która powstaje w rejonie skrzyżowania Górczewskiej i Lazurowej. Dalej znajduje się Chrzanów, przy skrzyżowaniu ulic Rayskiego i Szeligowskiej. Ostatnia z trzech stacji to Karolin, w rejonie skrzyżowania Połczyńskiej i Sochaczewskiej.

Na Karolinie pociąg zawrócił i ruszył z powrotem w kierunku Lazurowej. Pamiętajmy jednak, że była to jeszcze tylko jazda testowa, ale widok nowych peronów daje już wyobrażenie o tym, jak będzie wyglądała podróż po otwarciu tego odcinka.

Metro jedzie jeszcze dalej

Za stacją Karolin powstają podziemne tory dojazdowe do Stacji Techniczno-Postojowej Mory. To właśnie tam zaplanowano zaplecze, które będzie służyło do kompleksowej obsługi pociągów kursujących na drugiej linii metra. W ramach inwestycji powstają również dwie wentylatornie.

Na razie jednak najważniejsze jest to, co zobaczą w przyszłości pasażerowie. A więc nowe perony, tunele i kolejne stacje, które mają przedłużyć M2 na zachód. Planowany termin oddania nowych stacji do użytku to 2027 rok. Zanim jednak pierwsi pasażerowie będą mogli normalnie wysiąść na Lazurowej, Chrzanowie czy Karolinie, budowę czekają jeszcze prace wykończeniowe i odbiory.

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