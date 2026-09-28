Marek Kondrat z młodą żoną na premierze "Lalki"! Ale Antonina trzymała się z tyłu. Zapozowała ze znanym tatą

Antonina Kondrat na premierze "Lalki" z ojcem i z mężem

To był wieczór pełen gwiazd, ale szczególną uwagę przyciągnęła rodzinna ekipa Turnauów i Kondratów. Na uroczystej premierze "Lalki" pokazał się Marek Kondrat, który po latach wrócił na wielki ekran. Aktor wciela się w Ignacego Rzeckiego w nowej ekranizacji powieści Bolesława Prusa. U jego boku pojawiła się żona, znacznie młodsza od gwiazdora, Antonina. Jednak nie tylko z mężem pozowała przed obiektywami fotoreporterów.

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Antonina, która od lat bardzo pilnie strzeże prywatności swojej rodziny, tego wieczoru zrobiła wyjątek. Na czerwonym dywanie pojawiła się z mężem Markiem Kondratem i z tatą Grzegorzem Turnauem. Muzyk i jego córka wspólnie pozowali do zdjęć, obejmując się ramionami. Tymczasem na ujęciach z Kondratem i jego żoną widać, że Antonina trzymała się z tyłu, choć wyraźnie wspierała ukochanego, kładąc dłoń na jego ramieniu. Choć Kondrat przyszedł na premierę z żoną, para nie urządziła przed fotoreporterami wielkiego małżeńskiego spektaklu. Jedynie przed wejściem szli, mocno trzymając się za ręce.

Kondrat pozował przede wszystkim z filmowym partnerem, Marcinem Dorocińskim, który w "Lalce" wciela się w Stanisława Wokulskiego. Obaj wyglądali bardzo szykownie. Większość panów na wydarzeniu postawiła na czarne lub granatowe garnitury, niektórzy mieli muszki.

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Skromna Antonina

38-letnia Antonina i 75-letni Marek konsekwentnie unikają epatowania życiem prywatnym. Rzadko pokazują się razem na imprezach i jeszcze rzadziej publikują wspólne fotografie. Tym razem okazja była jednak szczególna. "Lalka" oznacza dla Kondrata powrót do aktorstwa po długiej przerwie. Antonina jeszcze przed premierą uchyliła rąbka tajemnicy, publikując zdjęcie męża z podpisem: "Trochę Marek, a trochę Ignacy".

Żona Kondrata na premierze wyglądała pięknie, choć skromnie. Na czerwonym dywanie pokazała się w czarnej sukience o kimonowym kroju. Kimona to zresztą jej specjalność - Kondrat ma własną markę odzieżową, a kreacja to jej dzieło.

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