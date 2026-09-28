18-latek sterroryzował domowników. Zdemolował dom, a potem rzucił się na radiowóz

18-latek wpadł w szał. Domownicy byli przerażeni

Do dramatycznych scen doszło w sobotę, 26 września, w jednym z domów na terenie Wyszkowa. Policjanci, którzy zostali wezwani na miejsce, zastali agresywnego 18-latka.

Młody mężczyzna wyładowywał złość na domownikach i wyposażeniu budynku. Jak podaje policja, demolował wszystko, co znalazło się na jego drodze. Powybijał wszystkie szyby w domu, a także w stojącej obok przyczepie kempingowej.

Na widok policjantów nie spuścił z tonu. Funkcjonariusze usłyszeli wyzwiska i groźby. 18-latek zdążył jeszcze uszkodzić policyjny radiowóz, zanim został zatrzymany.

Niebieska Karta i natychmiastowy nakaz opuszczenia domu

18-latek odpowie m.in. za znieważenie funkcjonariuszy, groźby oraz uszkodzenie mienia. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Policjanci uruchomili również procedurę Niebieskiej Karty. W trosce o bezpieczeństwo domowników wobec 18-latka zastosowano natychmiastowy nakaz opuszczenia domu.

Na tym jednak interwencja się nie skończyła. Podczas sprawdzania pomieszczeń policjanci natknęli się na 45-letniego mężczyznę. Okazało się, że był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości do odbycia wcześniej zasądzonej kary. On również trafił do policyjnej celi, skąd ma zostać przewieziony do zakładu karnego.

Policja przy okazji apeluje, by nie pozostawać obojętnym na przemoc domową.

– Jeśli jesteś świadkiem przemocy – reaguj. Jeśli podejrzewasz, że komuś dzieje się krzywda – powiedz. Czasami jeden telefon może uratować czyjeś życie lub zdrowie – apeluje podkom. Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.