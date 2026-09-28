13-latek planował atak na szkołę. Co stanie się z chłopcem?

Bagnet w plecaku, tasak w domu

Wszystko zaczęło się w nocy, gdy policjanci z Wąbrzeźna otrzymali informację z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. Z przekazanych służbom informacji wynikało, że 13-letni uczeń planuje atak w swojej szkole.

Funkcjonariusze nie czekali. O godz. 6 rano weszli do domu nastolatka w powiecie wąbrzeskim. W przygotowanym do szkoły plecaku znaleźli bagnet, natomiast w mieszkaniu zabezpieczyli tasak.

To jednak nie wszystko. Policjanci otrzymali również informację, że chłopiec miał wcześniej uśmiercić kilka kotów. 13-latek wskazał później miejsce w pobliżu domu, gdzie funkcjonariusze odnaleźli szczątki zwierząt.

13-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów. Chłopiec złożył również obszerne wyjaśnienia. Teraz zgromadzony materiał ma trafić do sądu do spraw nieletnich.

Sąd zdecyduje, czy 13-latek wróci do domu

Jak przekazała nam Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, obecnie trwają czynności z udziałem chłopca i jego rodzica.

– Jesteśmy na etapie gromadzenia materiału, który wkrótce zostanie przekazany do sądu do spraw nieletnich. Będziemy oczekiwali decyzji sędziego przede wszystkim co z chłopcem – mówi Monika Chlebicz.

To właśnie sąd zdecyduje, gdzie najbliższy czas spędzi 13-latek.

– Od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wróci dzisiaj jeszcze do domu, czy też pozostanie w jakiejś placówce, na przykład policyjnej izbie dziecka – dodaje policjantka.

W sprawę włączyli się także policjanci zajmujący się przestępczością cyfrową. Czynności w sprawie 13-latka nadal trwają.