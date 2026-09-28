13-latek miał planować atak w szkole! Policjanci znaleźli w jego plecaku coś strasznego!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Marta Łazarska
Marta Łazarska
2026-09-28 12:58

Wstrząsające informacje z powiatu wąbrzeskiego! Policjanci otrzymali sygnał, że 13-letni uczeń może planować atak w swojej szkole. O świcie funkcjonariusze weszli do jego domu. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet. W pobliżu domu odkryto także truchła kilku kotów.

Radiowóz z włączoną sygnalizacją świetlną. O zatrzymaniu 13-latka planującego atak w szkole czytaj na SE.
Autor: Anna Kisiel

W nocy policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie otrzymali informację z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji dotyczącą 13-latka. Z przekazanych funkcjonariuszom informacji wynikało, że chłopiec miał planować atak w szkole, do której uczęszcza.

Policja otrzymała również informację, że wcześniej 13-latek miał uśmiercić kilka kotów.

Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania. O godz. 6 rano, 28 września, weszli do domu nastolatka w powiecie wąbrzeskim. W plecaku przygotowanym przez niego do szkoły znaleźli i zabezpieczyli bagnet. W domu policjanci ujawnili także tasak.

To jednak nie wszystko. Jak przekazała w rozmowie z Radiem Eska mł. insp. Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, 13-latek miał wskazać funkcjonariuszom miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.

Policjanci z Wąbrzeźna w nocy otrzymali informacje z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji o tym, że trzynastolatek planuje dokonać ataku w swojej szkole. Z informacji, które przekazano, wynikało także, że wcześniej chłopiec miał uśmiercić kilka kotów – przekazała policjantka.

Obecnie trwają czynności z udziałem 13-latka, w obecności jego rodzica. W sprawę zaangażowali się również policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową KWP w Bydgoszczy. O zdarzeniu powiadomiono także inne służby.

Na ten moment to jest wszystko, co możemy przekazać – zaznaczyła rzeczniczka.

Nagi mężczyzna z maczetą biegał po ulicy! Policjanci użyli paralizatora
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI