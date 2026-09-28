13-latek miał planować atak w szkole! Policjanci znaleźli w jego plecaku coś strasznego!

W nocy policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie otrzymali informację z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji dotyczącą 13-latka. Z przekazanych funkcjonariuszom informacji wynikało, że chłopiec miał planować atak w szkole, do której uczęszcza.

Policja otrzymała również informację, że wcześniej 13-latek miał uśmiercić kilka kotów.

Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania. O godz. 6 rano, 28 września, weszli do domu nastolatka w powiecie wąbrzeskim. W plecaku przygotowanym przez niego do szkoły znaleźli i zabezpieczyli bagnet. W domu policjanci ujawnili także tasak.

To jednak nie wszystko. Jak przekazała w rozmowie z Radiem Eska mł. insp. Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, 13-latek miał wskazać funkcjonariuszom miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.

Policjanci z Wąbrzeźna w nocy otrzymali informacje z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji o tym, że trzynastolatek planuje dokonać ataku w swojej szkole. Z informacji, które przekazano, wynikało także, że wcześniej chłopiec miał uśmiercić kilka kotów – przekazała policjantka.

Obecnie trwają czynności z udziałem 13-latka, w obecności jego rodzica. W sprawę zaangażowali się również policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową KWP w Bydgoszczy. O zdarzeniu powiadomiono także inne służby.

Na ten moment to jest wszystko, co możemy przekazać – zaznaczyła rzeczniczka.