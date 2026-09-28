Kto wygrał na MTV Video Music Awards 2026? Madonna triumfowała, ale nie w najważniejszej kategorii

Nagrody MTV Video Music Awards rokrocznie przyciągają uwagę milionów słuchaczy. Złote statuetki, wręczane od 1984 roku, cieszą się mianem jednych z najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży muzycznej. Tegoroczna edycja odbyła się w Peacock Theater na terenie Los Angeles, gromadząc na czerwonym dywanie największe osobistości show-biznesu. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. Madonna, Taylor Swift, Sombr, Sabrina Carpenter, Raye, Adam Lambert oraz Sienna Spiro.

Madonna królowała na gali MTV VMAs 2026

Największy triumf podczas gali odniosła bezsprzecznie Madonna. Ikona muzyki popularnej zainaugurowała wydarzenie spektakularnym widowiskiem, prezentując dwa utwory ze swojej świeżo wydanej płyty "Confessions II". Artystka wykonała wspólny kawałek z Sabriną Carpenter zatytułowany "Bring Your Love" oraz odświeżoną wersję piosenki "Danceteria" z gościnnym udziałem Charli xcx. Piosenkarka, która ma za sobą występ na debiutanckiej edycji VMA w 1984 roku, opuściła ceremonię z siedmioma nagrodami, w tym tytułem Artystki Roku, mając na koncie łącznie trzynaście nominacji.

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VMAs 2026 - wyniki

Komu jeszcze przypadła w udziale słynna statuetka Moon Person? Główne trofeum za Teledysk Roku, tradycyjnie ogłaszane na zakończenie wieczoru, zdobyła Taylor Swift dzięki obrazkowi do utworu „The Fate of Ophelia”. Artystka została dodatkowo wyróżniona specjalną statuetką MTV VMA Artist Director Honors. Zwycięzcy w kluczowych kategoriach prezentują się następująco:

Teledysk Roku: Taylor Swift - "The Fate of Ophelia"

Artysta Roku: Madonna

Piosenka Roku: BTS - "Swim"

Najlepszy Nowy Artysta: Sienna Spiro

Najlepsza Współpraca: Madonna & Sabrina Carpenter - "Bring Your Love"

Najlepszy Pop: LISA - "Dream" (feat. Kentaro Sakaguchi)

Najlepszy Hip-Hop: Cardi B (feat. Kehlani) - "Safe"

Najlepszy R&B: Bruno Mars - "I Just Might"

Najlepsza Alternatywa: Olivia Rodrigo - "the cure"

Najlepszy Dance: Madonna - "Confessions II – The Film”

Najlepsza Muzyka Latynoska: Bad Bunny - "NUEVAYoL"

Najlepszy K-Pop: BTS - "Swim"

Najlepsza Country: Ella Langley - "Choosin’ Texas"

Najlepsza Grupa: BTS

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