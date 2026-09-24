Młoda żona Marka Kondrata pokazała jego nowe zdjęcie. Takie kadry to rzadkość!

Marek Kondrat poślubił córkę przyjaciela. To był skandal

Marek Kondrat bez wątpienia jest jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Miał za sobą bardzo owocną karierę, gdy w 2007 roku postanowił przejść na aktorską emeryturę. Jego decyzja zaskoczyła wszystkich. Wiele osób wierzyło, że zmieni zdanie i jeszcze pojawi się na ekranie. Aktor skupił się jednak na swoim biznesie winiarskim oraz rodzinie. W tym roku niespodziewanie wrócił z aktorskiej emerytury, by zagrać w nowej ekranizacji "Lalki".

W ostatnich latach o gwiazdorze mówiło się głównie za sprawą związku z dużo młodszą Antoniną. Pikanterii całej sprawie dodawał fakt, że wybranka serca Marka Kondrata została córka jego przyjaciela - Grzegorza Turnaua. Większość osób nie dawała ich związkowi żadnych szans na przetrwanie. Para udowodniła jednak, że miłość nie zna wieku. W 2015 roku pobrali się podczas skromnej uroczystości, a trzy lata później na świat przyszła ich córka, Helena.

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Antonina Kondrat pokazała nowe zdjęcie męża

Marek Kondrat wraz z żoną ze względu na ukochaną córkę przenieśli się z Hiszpanii do Polski. Małżonkowie bardzo rzadko pojawiają się razem publicznie, a czerwonego dywanu unikają jak ognia. Antonina Kondrat skończyła za to Szkołę Artystycznego Projektowania Ubioru. Od 2022 roku rozwija własną markę z odzieżą inspirowaną kimonami.

W mediach społecznościowych żona Kondrata pokazuje głównie swoje projekty. Jednak czasami robi wyjątki. W ubiegłym roku zaskoczyła wspólnym zdjęciem ojca i męża. Niedawno wrzuciła nową fotografię swojego wybranka. Marek Kondrat pozuje w zupełnie innym wydaniu niż na co dzień. Aktor ma bowiem zarost, który bardziej przypomina charakteryzację z nadchodzącej ekranizacji "Lalki". "Trochę Marek, a trochę Ignacy" - podpisała zdjęcie Antonina.

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