Młoda żona Marka Kondrata pokazała jego nowe zdjęcie. Takie kadry to rzadkość!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-09-24 12:28

Marek Kondrat od lat trzyma się z dala od show-biznesu. Niemal dwadzieścia lat temu przeszedł na aktorską emeryturę. Wyjątek zrobił jedynie dla "Lalki". Skupia się na rozwoju swojego biznesu oraz rodzinie. Młoda żona aktora podzieliła się niedawno jego nowym zdjęciem!

Marek Kondrat poślubił córkę przyjaciela. To był skandal

Marek Kondrat bez wątpienia jest jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Miał za sobą bardzo owocną karierę, gdy w 2007 roku postanowił przejść na aktorską emeryturę. Jego decyzja zaskoczyła wszystkich. Wiele osób wierzyło, że zmieni zdanie i jeszcze pojawi się na ekranie. Aktor skupił się jednak na swoim biznesie winiarskim oraz rodzinie. W tym roku niespodziewanie wrócił z aktorskiej emerytury, by zagrać w nowej ekranizacji "Lalki".

W ostatnich latach o gwiazdorze mówiło się głównie za sprawą związku z dużo młodszą Antoniną. Pikanterii całej sprawie dodawał fakt, że wybranka serca Marka Kondrata została córka jego przyjaciela - Grzegorza Turnaua. Większość osób nie dawała ich związkowi żadnych szans na przetrwanie. Para udowodniła jednak, że miłość nie zna wieku. W 2015 roku pobrali się podczas skromnej uroczystości, a trzy lata później na świat przyszła ich córka, Helena.

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Antonina Kondrat pokazała nowe zdjęcie męża

Marek Kondrat wraz z żoną ze względu na ukochaną córkę przenieśli się z Hiszpanii do Polski. Małżonkowie bardzo rzadko pojawiają się razem publicznie, a czerwonego dywanu unikają jak ognia. Antonina Kondrat skończyła za to Szkołę Artystycznego Projektowania Ubioru. Od 2022 roku rozwija własną markę z odzieżą inspirowaną kimonami.

W mediach społecznościowych żona Kondrata pokazuje głównie swoje projekty. Jednak czasami robi wyjątki. W ubiegłym roku zaskoczyła wspólnym zdjęciem ojca i męża. Niedawno wrzuciła nową fotografię swojego wybranka. Marek Kondrat pozuje w zupełnie innym wydaniu niż na co dzień. Aktor ma bowiem zarost, który bardziej przypomina charakteryzację z nadchodzącej ekranizacji "Lalki". "Trochę Marek, a trochę Ignacy" - podpisała zdjęcie Antonina. 

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Aktor Marek Kondrat i Antonina Kondrat siedzą obok siebie podczas wydarzenia. O ich relacji przeczytasz na SE.
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