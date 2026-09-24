Burza po metamorfozach w "Top Model". "Oszpecili dziewczynę i wyrzucili"

Metamorfozy w "Top Model". U modelek ostre cięcia, a modeli bez większych zmian

"Top Model" zadebiutował na antenie TVN we wrześniu 2010 roku. Program niemal od razu stał się hitem stacji i wzbudzał wśród widzów wiele emocji. Szesnaście lat później nadal potrafi zaskoczyć. Najnowsza, piętnasta edycja, ruszyła 2 września.

W ubiegłym tygodniu jurorzy wybrali ostateczny skład domu modelek, jednocześnie pozbywając się niemal połowy uczestników. Z kolei w najnowszym odcinku pozostali kandydaci do tytułu "Top Model" przeszli metamorfozy.

Odcinek z metamorfozami zawsze wywołuje ogromne emocje i to nie tylko w uczestnikach show. Widzowie żywo komentują zmiany przeprowadzone przez stylistów. Nie inaczej było w obecnej edycji. Po emisji internauci zauważyli, że fryzjerzy chętnie ścinali i farbowali włosy modelek, za to fryzury panów pozostały niemal bez zmian.

Rzeczywiście oglądając filmiki z metamorfoz w "Top Model" czasami trudno dostrzec, co tak naprawdę się zmieniło. U faworyta tej edycji, długowłosego Hugona, styliści zdecydowali się na lekkie ścięcie końcówek i niemal niezauważalną zmianę koloru. Reszta panów też została potraktowana bardzo łaskawie. Głównie zostali inaczej wystylizowani.

Część pań zeszła z fryzjerskich foteli z bardziej odmienionym stanie. Tu w ruch poszły nożyczki oraz farby. Weronika z brunetki stała się blondynką, a Leni z blondynki brunetką. Julia, która mogła pochwalić się włosami do pasa, teraz ma fryzurę do ramion. Niewiele zmieniło się za to u Martyny, której fryzjer po prostu odświeżył odrost, a Helenie ścięli grzywkę.

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Burza w sieci po metamorfozie w "Top Model"!

Największą metamorfozę piętnastej edycji "Top Model" przeszła Julia. Fryzjerzy bez litości ścięli jej długie pukle i zostawili z króciutką fryzurą. Po tym jak styliści pozbawili ją większości włosów, jurorzy pozbawili jej szans na wygraną w programie. Bowiem to właśnie Julia pożegnała się wczoraj z dalszą rywalizacją.

Internauci nie kryją oburzenia tą decyzją. Część z nich zauważyła, że to nie pierwsza taka sytuacja, gdy osoba po najbardziej radykalnej metamorfozie szybko odpada z programu. Co więcej, wprost uważają, że Julia została oszpecona!

Dlaczego Hugonowi tak nie obcięli?; Bez jaj! Dość, że ją oszpecili to jeszcze wyeliminowali; Obcięli dziewczynie włosy i wyrzucili . To się nazywa szach mat; Jak oni mogli nie tylko ja oszpecić ? I dodatkowo wyrzucić w pierwszej sesji?!; Bezczelnym dla mnie jest robić nieudane metamorfozy i wyrzucać za nie z programu; Skrócenie tak, ale dlaczego aż tyle? Tak do ramion byłoby idealnie. Pięknie jej wtedy było; Dziewczyna z najciekawszą urodą ze wszystkich uczestniczek. Paskudnie obcięliście jej włosy. Z grzeczności powiedziała wam, że jej się podoba, gdzie widać było że nie czuje się komfortowo - pisali internauci.

Sama zainteresowana postanowiła uspokoić nastroje i zamieściła komentarz, w którym podziękowała za "miły odbiór jej metamorfozy i przeróżne opinie". Zaznaczyła, że każdy na różny gust i przypomniała, że włosy przecież odrastają.

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