Zaskakująca decyzja w "Top Model"! W jednym odcinku odpadła niemal połowa uczestników!

"Top Model": Zaskakująca decyzja! Niemal połowa uczestników odpadła z programu

"Top Model" zadebiutował na antenie TVN we wrześniu 2010 roku. Program niemal od razu stał się hitem stacji i wzbudzał wśród widzów wiele emocji. Szesnaście lat później nadal potrafi zaskoczyć. Obecnie można oglądać piętnastą edycję. Jeszcze przed jej startem wprowadzano kilka zmian.

Z programem pożegnał się Michał Piróg, który przez czternaście lat pełnił rolę mentora oraz współprowadzącego. Był też sporym wsparciem dla młodych uczestników "Top Model". Pałeczkę po nim przejęła Klaudia El Dursi, która przed laty sama brała udział w rywalizacji. Z klei skład jurorów zasiliła Ewelina Gralak - stylistka, której nazwisko zna cały modowy świat. Amerykański "Vogue" wyróżnił ją jako jedną z trzech najciekawszych stylistek młodego pokolenia.

Jubileuszowa edycja w powiększonym składzie i z nową energią wystartowała 2 września. Nowe odcinki emitowane są co środę o godzinie 21:30. W trzecim odcinku jurorzy wybrali siedemnaście osób, które zawalczą o finał. Wcześniej musieli podjąć trudną decyzję, a z programem ostatecznie pożegnało się aż trzynaście osób!

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"Top Model": Córka aktorskiej pary i brat Nikodema Rozbickiego w programie

Do takiej sytuacji doszło po raz pierwszy w historii polskiej edycji "Top Model". Uczestnicy, którzy przeszli casting zostali umieszczeni w dwóch domach modelek i modeli. Co ciekawe, nie wiedzieli o tym, że istnieje konkurencyjny dom. Byli więc przekonani, że trafili do ścisłego grona uczestników show. Obie grupy spotkały się dopiero na zadaniu eliminacyjnym.

Po pokazowym przejściu modelek i modeli jurorzy wybrali osoby, które ich zdaniem mają największą szansę na karierę w modelingu. Do kolejnego etapu przeszli: Julia Brzostek, Igor Sielicki, Gabi Filipkowska, Julia Ueda, Dominik Pytel, Igor Michalczyk, Leni Lisek, Weronika Pusta, Jan Świerczewski, Helena Pszczoła, Jakub Bara, Kuba Stanicki, Martyna Hildebrand, Benjamin Nhial oraz Hugon Jamróz, który okazał się najlepszym modelem odcinka.

O tytuł "Top Model" zawalczą również osoby, których nazwiska już przewijają się w show-biznesie. Swoją szansę dostali Mira Majchrzak - córka Olgi Borys i Wojciecha Majchrzaka oraz brat Nikodema Rozbickiego - Tymoteusz Rozbicki.

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