Incydent na planie "Rolnik szuka żony". Dron nagle spadł do stawu!

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-17 9:57

"Rolnik szuka żony 13" ma niezwykłe barwne postacie. Karol sam nie ukrywa, że był zaskoczony tym, jak cudowni ludzie pojawili się w programie i cieszy się z szansy, którą otrzymał od TVP. Jak się dowiedział "Super Express", podczas nagrań doszło do incydentu z dronem. Marta Manowska siedziała tuż obok Karola!

Karol z „Rolnik szuka żony” opowiedział o udziale w programie i stanął w obronie kandydatek

Kim jest Karol z "Rolnik szuka żony"? 

Karol to 27-letni gospodarz z Kujaw i uczestnik 13. sezonu programu "Rolnik szuka żony". Choć na co dzień zajmuje się pracą na roli, realizuje się również w innych sferach – od półtorej dekady gra na trąbce, a dodatkowo angażuje się w działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Mężczyzna ma za sobą bolesne przejścia osobiste: jego pięcioletni, poważny związek zakończył się na trzy miesiące przed ślubem. Dziś ten etap jest już dla niego zamknięty i Karol otwiera się na nową miłość. W partnerstwie kluczowa jest dla niego otwarta komunikacja, wzajemna pomoc oraz codzienna troska o drugą osobę. Chciałby, aby przyszła partnerka wprowadziła się do jego domu, jednak nie wymaga od niej angażowania się w obowiązki rolnicze i deklaruje pełne zrozumienie oraz pomoc w jej własnym rozwoju zawodowym.

Mężczyzna w 13. sezonie został pozytywnie odebrany przez widzów, chociaż dostał tylko 4 listy. Nie ukrywa jednak, że stawia się hejtowi, który wypłynął przeciwko jego kandydatkom. 

Karol z „Rolnik szuka żony” opowiedział o udziale w programie i stanął w obronie kandydatek

Incydent na planie "Rolnik szuka żony"

Wpadki na planie zdarzają się dosyć często. Nie tylko brak wody, problemy z kamerami czy rozładowujące się mikroporty. Jak się okazało, na planie 13. edycji "Rolnik szuka żony" doszło jednak do poważniejszego incydentu i to związanego z dronem. Karol wszystko wyjawił w rozmowie z "Super Expressem". Podczas jednego z nagrań na gospodarstwie rolnika, doszło do awarii sprzętu. Kamery tego nie ujęły, ale Karol doskonale to pamięta. 

- Mieliśmy awarię sprzętu. Siedzieliśmy, nagrywaliśmy, siedzimy coś nad stawem u mnie, nagrywamy, nagle słyszymy plusk. Dron stracił sygnał i wpadł do stawu. A my oboje z Martą Manowską „dobrze, że nic nam się nie stało”. Patrzymy, dron w stawie. Na planie wszystko może się wydarzyć - powiedział Karol.

Dodał, że ogólnie dla niego to ciekawe wydarzenie w życiu, bo tego się nie spodziewał. 

Rolnik szuka żony 13 - 2 odcinek
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ROLNIK SZUKA ŻONY
MARTA MANOWSKA