Karol z "Rolnik szuka żony" staje w obronie kandydatek. Jest przeciwny hejtowi w sieci!

Karol z "Rolnik szuka żony 13" - co wiemy?

Karol to 27-letni rolnik pochodzący z Kujaw, uczestnik 13. edycji programu "Rolnik szuka żony". Prowadzi własne gospodarstwo, ale jego pasje wykraczają poza rolnictwo – od 15 lat gra na trąbce oraz działa w lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej. Mężczyzna ma za sobą trudne doświadczenie życiowe: tworzył poważny, 5-letni związek, który rozpadł się zaledwie trzy miesiące przed planowanym ślubem.

Dziś podkreśla, że rana po rozstaniu została zaleczona i jest gotowy na nowe uczucie. W relacji stawia na szczerszą rozmowę, wzajemne wsparcie oraz codzienne dbanie o partnerkę. Liczy na to, że wybranka zamieszka z nim na gospodarstwie, przy czym nie oczekuje od niej pracy na roli i zdeklarował pełne wsparcie dla jej celów zawodowych.

Karol z „Rolnik szuka żony” opowiedział o udziale w programie i stanął w obronie kandydatek

Karol zyskał sporo pozytywnych opinii po odcinku. Fani stwierdzili, że to naprawdę ciekawa partia dla pań, dlatego nie rozumieli, dlaczego dostał tak mało listów. W rozmowie z "Super Expressem" zdradził swoje przemyślenia.

- Powstała burza na temat mnie, czemu mam tylko 4 listy. Każdy się zastanawia […] Może dziewczyny przestraszyło to, że mam taką przeszłość. Może się boją napisać… - powiedział Karol.

Jak zaznaczył, jednym z argumentów może być fakt, że dziewczyny mogą się bać hejtu, który spada na obecne kandydatki. Dziewczyny są szczególnie hejtowane za ich wygląd oraz niektóre komentarze. Szczególnie jednak właśnie wytykaja jest waga. I to w dosyć chamski sposób.

- To nie jest prywatne, tylko w sumie telewizja. Sporo szumu i szału. Na dziewczyny wybuchł duży hejt, czasami widzę i czytam. Nie każdy sobie z tym wszystkim poradzi. To jest ciężkie. O ile mnie to nie rusza… Czuję niesprawiedliwość, że nie są niczemu winne. To, że hejt w nią wali, a mnie nawet nie ruszyli. Mówię im, żeby się tym nie przejmowały. Ludzie nie mają co robić ze swoim życiem i się nudzą - powiedział Karol.