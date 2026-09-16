Światowa gwiazda w restauracji Magdy Gessler. Zajadała się kaczką. Jest wspólne zdjęcie

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Marta Kowalska
2026-09-16 9:38

Magda Gessler jest aktywną użytkowniczką mediów społecznościowych. Restauratorka dzieli się tam zawodowymi sukcesami, ale także publikuje fotografie ze znanymi gośćmi odwiedzającymi jej restauracje. Tym razem na jej profilu pojawiły się zdjęcia z osobą, którą bez wątpienia rozpoznają fani światowej muzyki. W lokalu restauratorki gościła Nicole Scherzinger, wokalistka znana z zespołu The Pussycat Dolls.

Nicole Scherzinger przebywa obecnie w Warszawie, gdzie wraz z The Pussycat Dolls przygotowuje się do koncertu w ramach trasy "PCD Forever". Zanim jednak stanęła na scenie, znalazła czas na wizytę w jednej z najbardziej znanych restauracji w stolicy. Spotkaniem ze światową gwiazdą pochwaliła się w mediach społecznościowych Magda Gessler.

Nicole Scherzinger odwiedziła "U Fukiera"

Na facebookowym profilu Magdy Gessler pojawiły się zdjęcia ze spotkania z wokalistką The Pussycat Dolls. Artystka odwiedziła restaurację "U Fukiera", mieszczącą się na warszawskiej Starówce. Restauratorka nie kryła radości z wizyty światowej gwiazdy. W opisie do fotografii zdradziła, że Nicole Scherzinger miała okazję spróbować polskiej kuchni i była nią zachwycona.

Piękna, zdolna… zachwycona kuchnią polską i kaczką U Fukiera. Nicole, you’re amazing… I love your energy!!!

- napisała Magda Gessler.

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Nicole zachwyciła się polską kuchnią

Z wpisu restauratorki wynika, że szczególne wrażenie na wokalistce zrobiła kaczka serwowana w "U Fukiera". To właśnie o tym daniu Magda Gessler wspomniała w swoim poście, relacjonując wizytę amerykańskiej artystki.

Opublikowane zdjęcia szybko przyciągnęły uwagę internautów. W komentarzach nie brakowało głosów, że spotkanie dwóch rozpoznawalnych osobowości - jednej ze świata muzyki, drugiej gastronomii i telewizji - było niemałym zaskoczeniem.

The Pussycat Dolls wystąpią w Warszawie

Nicole Scherzinger przyjechała do Polski w związku z koncertem The Pussycat Dolls. Zespół wystąpi 16 września na warszawskim Torwarze, gdzie zaprezentuje największe przeboje ze swojego repertuaru.

Dzień przed wieczornym występem wokalistka postanowiła skorzystać z pobytu w stolicy i odwiedzić jedną z najbardziej rozpoznawalnych restauracji w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że spotkanie z Magdą Gessler oraz polska kuchnia pozostawiły po sobie bardzo dobre wspomnienia.

Magda Gessler podpisuje książkę. Obok na miniaturze restauratorka z Nicole Scherzinger. Więcej przeczytasz na SE.
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NICOLE SCHERZINGER
Magda Gessler