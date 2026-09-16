Światowa gwiazda w restauracji Magdy Gessler. Zajadała się kaczką. Jest wspólne zdjęcie

Nicole Scherzinger przebywa obecnie w Warszawie, gdzie wraz z The Pussycat Dolls przygotowuje się do koncertu w ramach trasy "PCD Forever". Zanim jednak stanęła na scenie, znalazła czas na wizytę w jednej z najbardziej znanych restauracji w stolicy. Spotkaniem ze światową gwiazdą pochwaliła się w mediach społecznościowych Magda Gessler.

Nicole Scherzinger odwiedziła "U Fukiera"

Na facebookowym profilu Magdy Gessler pojawiły się zdjęcia ze spotkania z wokalistką The Pussycat Dolls. Artystka odwiedziła restaurację "U Fukiera", mieszczącą się na warszawskiej Starówce. Restauratorka nie kryła radości z wizyty światowej gwiazdy. W opisie do fotografii zdradziła, że Nicole Scherzinger miała okazję spróbować polskiej kuchni i była nią zachwycona.

Piękna, zdolna… zachwycona kuchnią polską i kaczką U Fukiera. Nicole, you’re amazing… I love your energy!!!

- napisała Magda Gessler.

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Nicole zachwyciła się polską kuchnią

Z wpisu restauratorki wynika, że szczególne wrażenie na wokalistce zrobiła kaczka serwowana w "U Fukiera". To właśnie o tym daniu Magda Gessler wspomniała w swoim poście, relacjonując wizytę amerykańskiej artystki.

Opublikowane zdjęcia szybko przyciągnęły uwagę internautów. W komentarzach nie brakowało głosów, że spotkanie dwóch rozpoznawalnych osobowości - jednej ze świata muzyki, drugiej gastronomii i telewizji - było niemałym zaskoczeniem.

The Pussycat Dolls wystąpią w Warszawie

Nicole Scherzinger przyjechała do Polski w związku z koncertem The Pussycat Dolls. Zespół wystąpi 16 września na warszawskim Torwarze, gdzie zaprezentuje największe przeboje ze swojego repertuaru.

Dzień przed wieczornym występem wokalistka postanowiła skorzystać z pobytu w stolicy i odwiedzić jedną z najbardziej rozpoznawalnych restauracji w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że spotkanie z Magdą Gessler oraz polska kuchnia pozostawiły po sobie bardzo dobre wspomnienia.

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