Magda Gessler odpowiada na zachwyty Książula. Fani w szoku! "Jak oni nie będą razem..."

Książulo kontra Magda Gessler!

Książulo, a właściwie Szymon Nyczke, to jeden z najpopularniejszych youtuberów w Polsce. Zasłynął z recenzowania punktów gastronomicznych oferujących jedzenie typu fast-food. Z czasem do swojego "portfolio" dodał restauracje czy cateringi gwiazd. Dziś jego filmiki mają po kilka milionów wyświetleń.

Jednym z najpopularniejszych jest film oceniający świąteczny catering Magdy Gessler. Youtuber odwiedził również kilka lokali należących do gwiazdy "Kuchennych rewolucji". Sprawdzał również jej sezonowe wypieki, w tym pączki i jagodzianki. Opinie miał podzielone, a dama zainteresowana długo nie odnosiła się do recenzji Książula.

Niedawno przerwała milczenie. W rozmowie z KrismessTV odpowiedziała, jak zareagowała na jego opinię i brak Muala z powodu wysokiej ceny jednej z drożdżówek.

Wydaje mi się, że on dojrzewa, tak? Że na początku robił to trochę dla show-off. Pięć minut? Robił to trochę dla show-off i do końca to były rzetelne oceny. Natomiast w tej chwili wydaje mi się, że stało się to jego pasją i ja go obserwuję. Bardzo dziękuję za to, że jakoś wrócił mi trochę honor, bo jechał równo po mnie i to też go wybiło na to miejsce, w którym jest. Trudno się z tym również nie zgodzić [...] On dojrzewa i zaczyna być takim w sumie dobrym produktem narodowym. Jego wypowiedzi, jego filmy naprawdę są opiniotwórcze i ja go gratuluję postępu i rozwoju, bo to też jest bardzo pozytywny dla nas restauratorów - podsumowała Magda Gessler.

Przyznała również, że sama nie ogląda jego filmów. Dostaje za to od znajomych fragmenty jego wypowiedzi na temat jej restauracji czy wypieków.

Zobacz również: Książulo ostro o słowach Gesslera ws. napiwków. Youtuber wbił mu szpilę

Magda Gessler odpowiada na zachwyty Książula. Fani w szoku!

Magda Gessler otworzyła niedawno nową restaurację. Tym razem jej kuchni można skosztować w "Naturze", która znajduje się w Kluszkowcach, przy samym Jeziorze Czorsztyńskim. Niedawno zawitał tam i Książulo, a film z wizyty trafił już na Youtube. Tym razem youtuber nie miał żadnych wątpliwości - "Natura" zasłużyła na jego znak jakości Muala. Charakterystyczna naklejka trafiła na drzwi lokalu.

Zaskoczeni internauci czekali na odpowiedź Magdy Gessler. We wtorkowe popołudnie restauratorka zamieściła nagranie. Widać na nim, jak ogląda fragment recenzji. Nie kryła zadowolenia.

Cieszę się Książulo, że smakowało. VOILÀ!!! Besooos, Magda - napisała w opisie.

Fani byli zachwyceni.

Oni muszą być razem; Chcemy waszego oficjalnego spotkania; Jak Oni nie będą razem to nie wierzę w miłość; To oni powinni być w kolejnej edycji Azja Express; To mnie chyba bardziej zszokowało niż pogodzenie się z Dodą; Jakie to piękne, że potrafi Pani przyjąć naklejkę MUALA pomimo, że ma już Pani wiele wyróżnień i renomę. Kuchnia łączy ludzi, Besos; Kobieta ma klasę, wiedziała aby nie komentować kiedy nie było to potrzebne, a teraz proszę. Opłacało się mieć klasę od początku do końca - pisali internauci.

Zobacz również: Książulo trafił na czarną listę hotelu Gołębiewski! I tak tam pojechał

32

"Dlaczego wy trujecie ludzi?" Szalony quiz o Magdzie Gessler i "Kuchennych Rewolucjach" Pytanie 1 z 10 Jeśli jesteście fanami "Kuchennych rewolucji", to na pewno wiecie, że Magda Gessler uwielbia: Lubczyk Frytki Cappuccino Następne pytanie