Książulo zachwycony restauracją Magdy Gessler! Nie zawsze było im po drodze

Magda Gessler otworzyła nową restaurację. Natura przeniesiona do wnętrza

Magda Gessler (73 l.) to jedna z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Znana z ciętego języka restauratorka stała się niemal ikoną stylu, smaku i ogromnego dystansu! Regularnie pojawia się w mediach, dzieląc się swoją pasją do gotowania. Sławę przyniósł jej program "Kuchenne rewolucje", który doczekał się już ponad 30. sezonów!

Kuchnią zajmuje się nie tylko w telewizji. Jest właścicielką kilku popularnych restauracji oraz autorką książek kucharskich. Lokale Magdy Gessler cieszą się sporą popularnością i zdecydowanie nie brakuje w nich klientów. Niedawno do listy dołączyła nowa restauracja. Tym razem jej kuchni można skosztować w "Naturze", która znajduje się w Kluszkowcach, przy samym Jeziorze Czorsztyńskim.

"Super Express" jako jedyny miał okazję okazję przetestować serwowane w Naturze pyszności w dniu jej otwarcia. Test smaku wypadł znakomicie. Niedawno wizytę w Naturze złożył popularny youtuber Książulo. Podróżujący po całej Polsce twórca postanowił sprawdzić, jak wypada nowy biznes Gessler.

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Książulo odwiedził nową restaurację Gessler

Książulo zasłynął z recenzowania punktów gastronomicznych oferujących jedzenie typu fast-food. Obecnie bierze również na celownik restauracje gwiazd oraz najdroższe hotele w Polsce. Na jego kanale można znaleźć kilka filmów związanych z lokalami oraz cateringami Magdy Gessler. Jego opinie były różne.

Jak zatem wypadła "Natura" - nowa restauracja Magdy Gessler? Nagranie z wizyty pojawiło się na jego kanale. Tym razem youtuber nie miał żadnych wątpliwości - "Natura" zasłużyła na jego znak jakości Muala.

Totalne Muala. Schabowy, ogórkowa i tatar, to są dania, które w tym miejscu odkryłem totalnie na nowo. Prze-py-szne. Polecam każdemu - zachwycał się na nagraniu.

Magda Gessler na razie nie zdecydowała się na komentarz.

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"Dlaczego wy trujecie ludzi?" Szalony quiz o Magdzie Gessler i "Kuchennych Rewolucjach" Pytanie 1 z 10 Jeśli jesteście fanami "Kuchennych rewolucji", to na pewno wiecie, że Magda Gessler uwielbia: Lubczyk Frytki Cappuccino Następne pytanie