"Dziewczyna z osady" podbija Netflixa, ale czy serca widzów? Są porównania do wielkiego hitu

Fabuła "Dziewczyny z osady" opiera się na sprawdzonym schemacie. Główna bohaterka, dziewczyna z zamożnego domu, trafia do elitarnej szkoły z internatem po tym, jak jej rodzina zostaje uwikłana w skandal. Licząc na nowy start, ze zdumieniem odkrywa, że placówka nie oferuje żeńskiej sekcji wioślarskiej. Mimo to, zdeterminowana nastolatka postanawia dołączyć do drużyny męskiej. Oczywiście w międzyczasie wdaje się w skomplikowaną relację uczuciową.

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Fabuła serialu "Dziewczyna z osady" na platformie Netflix

Szesnastoletnia Teagan Tao, utalentowana zawodniczka wioślarskich jedynek, musi zmierzyć się z konsekwencjami rodzinnego skandalu. Zmuszona do przeprowadzki na Wschodnie Wybrzeże, rozpoczyna naukę w prestiżowej szkole Easton Prep. Traktowana tam początkowo jak intruz, spotyka się z brakiem żeńskiej drużyny wioślarskiej. Chcąc kontynuować swoją pasję, postanawia objąć stanowisko sterniczki w skłóconej męskiej osadzie. Teagan musi zmierzyć się ze snobistycznym środowiskiem, bezwzględną rywalizacją i niechęcią kolegów z drużyny. Próbując scalić zespół, lawiruje między swoimi sportowymi ambicjami, oczekiwaniami nowej załogi i rodzinnymi problemami. Co więcej, dziewczyna wplątuje się w skomplikowaną relację z dwoma największymi rywalami z drużyny - aroganckim kapitanem Joshem Regisem oraz cichym, ambitnym Camem Dillingerem.

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Czy "Dziewczyna z osady" to odpowiedź Netflixa na sukces "Off Campus"?

Mimo pojawiających się w sieci opinii, że "Dziewczyna z osady" jest konkurencją dla "Off Campus", trudno mówić o pełnym podobieństwie. Seriale łączy głównie przynależność do gatunku Young Adult, osadzenie akcji w realiach szkolnych oraz wątek romansowy ze sportem w tle. Zestawienie ocen również pokazuje różnice w odbiorze. Produkcja Netflixa zebrała 77% pozytywnych recenzji od krytyków i 61% od widzów na Rotten Tomatoes, podczas gdy "Off Campus" może pochwalić się wynikiem 92% od krytyków i 89% od publiczności.

Co z 2. sezonem serialu "Dziewczyna z osady"?

Obecnie nie ma oficjalnego stanowiska Netflixa w sprawie kontynuacji "Dziewczyny z osady". To typowe podejście platformy, która analizuje wyniki oglądalności przed podjęciem decyzji o zamówieniu kolejnych odcinków, zwłaszcza że serial miał premierę zaledwie kilka dni temu. Showrunnerka projektu, Vivian Lin, dostrzega w nim potencjał na dłuższy rozwój historii, a nawet powstanie produkcji pokrewnych.

- Myślę, że ten serial ma taki potencjał, że mógłby trwać tyle, ile byśmy zechcieli. To jak najbardziej możliwe, ale niczego nie mogę zagwarantować - powiedziała [za: What’s on Netflix].

W obsadzie serialu znaleźli się między innymi: Miku Martineau, Jessica Paré, Sam Braun, Kyle Clark, Thomas Cadrot, Sage Linder, Olga Petsa oraz Connor Paton.

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