15-letnia Zofia Cieszyńska zadebiutowała w serialu TVP! Wystąpiła u boku mamy

Zofia Cieszyńska poszła w ślady znanych rodziców

Dzieci gwiazd chętnie idą w ślady znanych rodziców. Na nową gwiazdę show-biznesu powoli wyrasta córka Alżbety Lenskiej (45 l.) i Rafała Cieszyńskiego (50 l.). Urodzona w maju 2011 roku Zofia Cieszyńska ma już za sobą pierwsze aktorskie doświadczenie.

Rodzice początkowo próbowali odciągnąć ją od świata filmu, ale gdy przyszły pierwsze propozycje nie powstrzymywali córki przed wejściem na plan filmowy. Po raz pierwszy przed kamerą Zofia Cieszyńska pojawiła się w 2023 roku filmie krótkometrażowym "Rytuał", w którym wystąpiła u boku znanej mamy.

Rok później pojawiła się w produkcji "Tort urodzinowy". To właśnie za sprawą premiery tego filmu zrobiło się o niej bardzo głośno. Nastolatka wystylizowana była niczym gwiazda złotej ery Hollywood. Nie da się zaprzeczyć, że wyglądała na kilka lat starszą niż była w rzeczywistości. Internauci nie mogli uwierzyć, że początkująca aktorka ma zaledwie 14 lat! Od tamtej pory dojrzały wygląd nastolatki jest szeroko komentowany.

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Zofia Cieszyńska zadebiutowała w serialu TVP

Jeszcze do niedawna sławni rodzice chronili córkę przed mediami, a dziś z dumą patrzą, jak stawia pierwsze kroki w branży rozrywkowej. Alżbeta Lenska publicznie przyznała, że Zosia ma ogromne predyspozycje aktorskie i świetnie odnajduje się przed kamerą. Nastolatka zaliczyła już debiut w telewizyjnych śniadaniówkach.

W jednym z programów wspominały o wspólnej pracy nad filmem "Jutro o tej samej porze", w którym zagrały matkę i córkę. Razem zagrały również w serialu "Komisarz Alex". Tym samym 15-latka zadebiutowała na małym ekranie. I to od razu w popularnym serialu TVP. Odcinek z udziałem Zosi i Alżbety został wyemitowany w miniony weekend.

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