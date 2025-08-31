Ależbeta Lenska i Rafał Cieszyński od lat robią karierę w telewizji i branży filmowej, a także w teatrze. Teraz nadszedł czas na ich córkę, która, choć ma zaledwie 14 lat, już wyrasta na gwiazdę. Ma za sobą debiut! Głośno jest też o jej wyglądzie, który robi wrażenie, bo Zosia jest naprawdę piękną dziewczyną. Urodę ma po rodzicach, co widać na pierwszy rzut oka. Po nich odziedziczyła też smykałkę do grania.

Ostatnio pojawiła się z mamą, dumną niczym paw, w TVN-ie.

Moja kochana córeczka pierwszy raz ze mną na kanapie w "Dzień dobry TVN". Totalna duma i wzrusz. Rise my little star - napisała Lenska w sieci.

Dodała też zdjęcia z córką. Wcześniej fotki ze wspólnego wyjścia rodziców i Zosi na premierę zakończyły się falą komentarzy dotyczących dojrzałego wizerunku nastolatki.

Zosia Cieszyńska w skromnym wydaniu. Wcześniej zaszalała z kreacją

O Zosi Cieszyńskiej głośno zrobiło się w czerwcu, gdy razem z rodzicami stawiła się na pokazie dyplomowej etiudy filmowej "Birthday Cake" autorstwa Grażyny Gudejko, w której zagrała główną rolę. W produkcji grała także Lenska. 14-latka na premierze pojawiła się ubrana w czerwoną, obcisłą sukienkę mocno podkreślającą sylwetkę i w pełnym makijażu.

Ponieważ Zofia ma dojrzałą urodę, nie wyglądała na swój wiek. Wydawała się dużo starsza, co wzbudziło kontrowersje wśród internautów. Lenska jest świadoma urody córki. Co ciekawe, inni zastanawiali się, czemu rodzice na niej nie zarabiają!

Pamiętam, że nasi znajomi z branży, influencerzy wręcz, zawsze pytali, czemu nie zarabiacie na Zosi? Przecież ona jest taka prześliczna. Jest fotogeniczna od zawsze, ale my ją cały czas tak chcieliśmy trzymać dla siebie, chronić, bo to jest ciężki świat ten show-biznes. Mówiliśmy, że najpierw musimy jej wszystko włożyć do głowy, żeby była poukładana, mądra, pewna siebie. (...) Wspaniale, że tak naprawdę ten świat poznała przy pracy ze mną na planie etiudy, z reżyserką, którą znamy. Czyli to było takie bezpieczne środowisko, żeby wejść w ten świat i zobaczyć, jak to dalej wygląda - opowiadała Lenska w telewizji śniadaniowej.

Zosia będzie aktorką? Ma gwiazdorską urodę

Lenska nie pcha córki do aktorstwa, ale widzi jej talent, a Zosię ciągnie na czerwony dywan.

Zosia jak najbardziej ma predyspozycje do bycia aktorką. Dorasta, jest coraz piękniejsza, coraz bardziej kobieca. I to jest ten moment, kiedy już widzę, że trzeba wypuszczać w świat to dziecko, bo musi mieć swoją przestrzeń, by robić to, co chce - mówiła Alżbeta w "Dzień dobry TVN".

Sama Zosia postanowiła zdradzić, co sądzi o komentarzach na swój temat. Te nie zawsze są przecież pozytywne.

Na początku mi to lekko przeszkadzało, ale potem zdałam sobie sprawę, że niektórzy będą hejtować. To jest kwestia genów, że tak wyglądam. Na co dzień nie maluję się jakoś mocno. Mam taką urodę - stwierdziła.

A jej mama dodała:

Po prostu wygląda na starszą. To nie jest tak, jak nam pisali w większości w tych hejtach, że my ją robimy na "starą maleńką", że ją stylizujemy, że ją postarzamy. Kiedyś, jak byłam młodsza, to pewnie bym walczyła, ale teraz jako mama, która kocha to moje maleństwo, to tak naprawdę jest mi szkoda tych ludzi. Ja nawet nie jestem na nich zła. Jak czytałam te komentarze, to mi się płakać chciało. Było mi szkoda tych ludzi, że są nieszczęśliwi i co muszą przeżywać, że piszą takie rzeczy.

