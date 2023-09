Córka aktora "Ojca Mateusza" zagrała w filmie. Zosia to wykapany tata

Półnaga Justyna Steczkowska reklamuje kawę. Morskie fale pieszczą jej boskie ciało. Co za widok!

Żona Marka Kondrata ma młodszą ciotkę od siebie. To aktorka "M jak miłość"!

Rafał Cieszyński i jego żona chwalą się swoją rodziną w mediach społecznościowych. Alżbeta Lenska, która także znana jest z "Ojca Mateusza" pokazywała m.in. jak spędzali wakacje. Teraz pochwaliła się, że zagrała razem z córką w etiudzie szkolnej, którą zrobiła Grażyna Gudejko, żona znanego aktora Jerzego Gudejki.

- Ależ nowiny na początek roku szkolnego. To już oficjalne!! Etiuda RITUAL przygotowana przez zdolną studentkę @grazyna_gudejko na zaliczenie I roku studiów na wydziale operatorskim z aktorskim debiutem mojej kochanej @zosia_cieszynska oraz moim skromnym udziałem została oceniona najwyżej na roku. Brawo Ta piękna historia została właśnie wypuszczona w świat i materiały trafiły na konkursy filmowe, więc trzymajcie proszę za nas kciuki. Mam nadzieję, że nie długo i wy będziecie mogli zobaczyć tą nie oczywistą rzeczywistość mamy i córki podróżujących co tydzień w to samo miejsce - napisała Alżbeta Lenska na Instagramie i pokazała plakat filmu ze swoją córką Zofią Cieszyńską.

M jak miłość. Oszalały z żądzy zemsty Argasiński spróbuje zabić Patrycję? Alżbeta Lenska wraca do serialu konkurencji. Wyciekły zdjęcia z planu