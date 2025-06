Wygląda jak Viki Gabor? Zdjęcia 14-letniej córki Rafała Cieszyńskiego i Alżbety Lenskiej nie kłamią!

Ależbeta Lenska i Rafał Cieszyński ostatnio pokazali w sieci nagranie, które narobiło zamieszania. Widać na nim ubraną w cekiny 43-letnią aktorkę, obok której krokiem modelki podąża 14-letnia córka. Dziewczyna całkowicie skradła show! Wideo nagrano podczas premiery etiudy "Birthday Cake", w której zagrała i Lenska, i jej córka Zosia Cieszyńska.

To był debiut nastolatki! Filmik odbił się szerokim echem w mediach, bo nagle okazało się, że aktorska para znana polskim widzom od tak dawna ma córkę, która wygląda jak ich przepiękny miks.

Alżbeta i Rafał pobrali się w 2007 r., a więc już 18 lat temu, jednak nie od razu zostali rodzicami. Ich pierworodna pociecha, Zofia, przyszła na świat w maju 2011 r., a Antoni dołączył do rodziny 2 lata później. Obecnie Zosia jest 14-latką, która kroczy zawodowymi śladami rodziców, a jej młodszy brat ma 12 lat.

Rodzina ma za sobą trudne przejścia. Kiedy dzieci aktorów miały 5 i 7 lat, ich mama trafiła do szpitala. Lenska w 2018 r. musiała poddać się operacji, ponieważ miała tętniaka mózgu, który rozwijał się latami, a o którym nie miała pojęcia. Gdy doszło do pęknięcia tętniaka, pracowała w teatrze.

Wieczorem pojechałam grać spektakl "Kontrabanda" do warszawskiego teatru Komedia. Zagrałam jeden akt, trochę byłam spięta, ale się podobało, kurtyna upadła, widownia poszła na przerwę, my w kulisach śmialiśmy się z tego co wyszło. Potem poszłam po schodach do garderoby i stało się (...). Coś strzeliło w głowie, nie mogłam oddychać, przewróciłam się, wyłam z bólu, nie wiedziałam, co się dzieje... - opowiadała aktorka.