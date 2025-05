Sonia Szklanowska dała się poznać szerokiej publiczności jako osoba pełna pasji, uśmiechu i życiowej energii. Popularność zdobyła w programie "Hotel Paradise", ale szybko zaczęła budować własną markę poza reality show – jako piosenkarka i prezenterka. Jej kariera rozwijała się dynamicznie, a charyzma sprawiała, że zdobywała sympatię kolejnych widzów. Jej nagłe odejście zszokowało wiele osób. W dniu pogrzebu nie zabrakło symbolicznych gestów i słów, które pokazały, jak ważną osobą była dla swojego otoczenia.

Zobacz też: Śmierć gwiazdy "Hotelu Paradise". To tam zmarła Sonia Szklanowska

Pogrzeb Soni miał niezwykły charakter – zgodnie z jej ostatnią wolą goście zostali poproszeni o ubranie się w jasne kolory oraz przyniesienie białych róż. Atmosfera uroczystości była pełna zadumy, ale też wdzięczności za wspólnie spędzony czas. Bliscy i przyjaciele chcieli, aby pożegnanie było wyrazem tego, kim była – osobą, która rozjaśniała życie innych.

W dniu ceremonii Rafał Cieszyński, znany z licznych ról teatralnych i telewizyjnych, opublikował w mediach społecznościowych nagranie upamiętniające wspólne chwile z Sonią. Towarzyszyły mu słowa, które poruszyły internautów.

Niektórych rzeczy nie można zrozumieć… Jedyne co można to docenić czas, który się razem spędziło… Soniu, uwielbiałem pracę z Tobą. Byłaś wyjątkowym płomieniem, który dawał ciepło ludziom i rozświetlał ciemne kąty naszych myśli. Dawałaś tyle blasku i radości. Byłaś… dziwnie się to pisze, bo przecież nadal jesteś… - napisał Cieszyński w sieci.