Czy to naprawdę Viki Gabor? Fani nie mogą uwierzyć w to, co widzą: "Co oni ci zrobili?!"

dav 16:23

Viki Gabor, chociaż ma dopiero 16 lat, od kilku lat szokuje swoim wizerunkiem. Młodziutka wokalistka na swoim profilu na Instagramie często wrzuca zdjęcia, na których ciężko ją rozpoznać - wszystko przez mocny makijaż. Wygląda jednak na to, że tym razem trochę przesadziła. Fani wprost pytają: "Co oni ci zrobili?"