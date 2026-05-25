Zosia Cieszyńska w skąpej mini pozdrawia z Mediolanu. Córka Alżbety Lenskiej i Rafała Cieszyńskiego ma dopiero 15 lat!

Zosia Cieszyńska ma znanych rodziców. Teraz i o niej mówi się coraz więcej

Zosia Cieszyńska, która jeszcze niedawno pojawiała się u boku słynnych rodziców - Alżbety Lenskiej i Rafała Cieszyńskiego - jedynie okazjonalnie, dziś sama przyciąga uwagę fanów i fotoreporterów. Internauci przecierają oczy ze zdumienia, bo 15-letnia Zosia (urodziny celebrowała w maju) wyrosła na prawdziwą piękność. Jej zdjęcia z egzotycznych wakacji w Tajlandii wywołały prawdziwą burzę w sieci, a pod fotografiami posypały się komentarze zachwyconych fanów.

Młoda gwiazda, która zbiera pierwsze aktorskie doświadczenie, grając u boku mamy, doskonale odnajduje się przed obiektywem i coraz pewniej czuje się na salonach. Nie bez powodu mówi się, że odziedziczyła talent po rodzicach. Zosia ma już na swoim koncie pierwsze role. Zagrała m.in. w etiudzie "Birthday Cake", a później pojawiła się także w filmie "Jutro o tej samej porze", gdzie wystąpiła razem z mamą. Alżbeta Lenska nie ukrywa dumy z córki i podkreśla, że nastolatka świetnie radzi sobie na planie.

Zosia jak najbardziej ma predyspozycje do bycia aktorką. Dorasta, jest coraz piękniejsza, coraz bardziej kobieca. I to jest ten moment, kiedy już widzę, że trzeba wypuszczać w świat to dziecko, bo musi mieć swoją przestrzeń, by robić to, co chce - mówiła Alżbeta w "Dzień dobry TVN".

Choć aktorstwo coraz mocniej puka do drzwi Zosi, nastolatka rozwija również inne pasje. Od lat trenuje jazdę konną, a ostatnio pokazuje też w mediach społecznościowych zdjęcia z kolejnych podróży. Fotografie z wycieczki 15-latki do Mediolanu narobiły zamieszania. Tata skomentował je emotkami serc, a internauci pisali:

"Gratuluję", "Piękna", Wow".

Pojawiły się też głosy, że nastolatka prezentuje się dojrzale jak na swój wiek.

Zosia Cieszyńska w kusej mini. Ma tylko 15 lat!

Zosia jest jeszcze bardzo młoda, ale uwielbia kobiece, zmysłowe stylizacje. Do zdjęć wykonanych w Mediolanie, które pojawiły się na jej instagramowym profilu, pozowała ubrana w krótką sukienkę oraz szpilki. Na jej InstaStory pojawiło się również ujęcie w stroju kąpielowym. ZDJĘCIA znajdziecie TUTAJ.

