Z tych dwóch miast pochodzą największe polskie gwiazdy. Doda, Roxie, Szpak, Quebo i inni!

W świecie show-biznesu często patrzymy na wielkie metropolie jako inkubatory artystycznych talentów. Jednakże polska scena muzyczna niejednokrotnie już udowodniła, że prawdziwy talent nie zna geograficznych ograniczeń, a inspiracja i pasja mogą rozkwitnąć w miejscach z pozoru odległych od blasku fleszy. Na szczególne wyróżnienie zasługują dwa niewielkie miasta.

Gwiazdy z Ciechanowa? Nie tylko Doda

Z Ciechanowa pochodzi jedna z najbardziej rozpoznawalnych i kontrowersyjnych postaci polskiego show-biznesu – Dorota Rabczewska, szerzej znana jako Doda. Jedna z najpopularniejszych piosenkarek w naszym kraju wielokrotne wspominała w wywiadach o tym, że nie wywodzi się z zamożnej rodziny, a by rozwijać karierę, musiała porzucić małe miasto na rzecz Warszawy już jako nastolatka.

Miasto Ciechanów może też pochwalić się tym, że od dzieciństwa związani są z nim językoznawca Jerzy Bralczyk, lekkoatleta Tomasz Majewski czy modelka Kasia Struss. Jeśli jednak chodzi o gwiazdy muzyki, z tej miejscowości pochodzi raper Kuba Grabowski znany jako Quebonafide. Zdolną wokalistką z Ciechanowa jest również Alicja Szemplińska, czyli reprezentantka Polski w tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji.

Michał Szpak i Ralph Kaminski są krewnymi z Jasła. Pochodzi stamtąd ktoś jeszcze

Drugim z wyjątkowych miast na mapie polskich talentów muzycznych jest podkarpackie Jasło. Wywodzą się stamtąd kolorowe ptaki estrady - Michał Szpak i Ralph Kaminski. Budzący wielkie emocje wokaliści są krewnymi, jednak obaj utrzymują, że na co dzień nie mają ze sobą bliskich relacji.

Spoza świata muzyki, Jasło może pochwalić się chociażby piłkarzem Kamilem Piątkowskim. Natomiast niewątpliwie najbardziej znaną piosenkarką z tego miasta jest Roxie Węgiel, zwyciężczyni "The Voice Kids" i Eurowizji Junior.

