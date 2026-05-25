Roksana Węgiel w przykrym wyznaniu. "Miałam stany depresyjne. Nie radziłam sobie z hejtem"

Roksana Węgiel - początki kariery

Sława w młodym wieku potrafi przynieść wiele problemów, o czym przekonały się takie gwiazdy jak Justin Bieber czy Britney Spears, którzy dziś szczerze opowiadają o zmaganiach z kryzysami psychicznymi. Z podobnymi wyzwaniami mierzyła się Roksana Węgiel, która zyskała ogromną popularność już jako 13-letnia dziewczynka. Kariera wokalistki nabrała zawrotnego tempa po zwycięstwie w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids" oraz triumfie na Eurowizji Junior w 2018 roku. Sukces na Białorusi otworzył przed nią drzwi do wielkiej sławy, która trwa nieprzerwanie do dzisiaj. Za kulisami tegorocznego festiwalu w Sopocie, gdzie artystka zaśpiewała na scenie Opery Leśnej przebój O.N.A. „Kiedy powiem sobie dość”, młoda gwiazda zdradziła reporterowi serwisu Eska.pl, że to właśnie ten utwór dodawał jej sił w najtrudniejszych chwilach jej życia.

Nie ukrywam, że ta piosenka, "Kiedy powiem sobie dość", towarzyszyła mi w takim najmroczniejszym chyba czasie mojego życia, więc musiałam się tak wczuć w to. Kocham tę piosenkę - powiedziała w rozmowie z Eska.pl.

Wokalistka zdradziła, że zmagała się ze stanami depresyjnymi, które były efektem hejtu oraz ogromnej presji, jaka spadła na nią po zwycięstwie w dziecięcej Eurowizji.

Roksana Węgiel walczyła o zdrowie. "Nie radziłam sobie ze sławą"

Chociaż młoda artystka na zewnątrz zawsze sprawiała wrażenie pełnej radości, w życiu prywatnym mierzyła się z poważnym kryzysem. Dzisiaj otwarcie mówi o tym, że sukces osiągnięty w tak młodym wieku przyniósł jej wiele bolesnych doświadczeń. Piosenkarkę przytłoczyła nie tylko internetowa nienawiść, ale również sama ogromna popularność.

Mając 15, 16 lat, miałam naprawdę takie stany depresyjne. To był mroczny okres mojego życia, ponieważ nie radziłam sobie z tą sławą, z hejtem. A dzisiaj już tak przyjeżdżam do tego Sopotu i myślę sobie: "kurde, dziewczyno, ile ty przeżyłaś". Super, że jestem tutaj już na takim luzie. To jest taka strefa komfortu - wyznała Maksowi Kluziewiczowi dla ESKA.pl.

Roxie Węgiel Sopot Hit Festiwal