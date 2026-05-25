Sebastian Karpiel-Bułecka pokazał góralską komunię w Kościelisku. Posypały się komentarze

Sebastian Karpiel-Bułecka od lat podkreśla, że Podhale nie jest dla niego wyłącznie miejscem na mapie, ale ważną częścią tożsamości. Tym razem pokazał to w bardzo konkretny sposób. Na Instagramie zamieścił materiał z Pierwszej Komunii Świętej w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza w Kościelisku. Krótki podpis wystarczył, by post zaczął żyć własnym życiem. Muzyk napisał tylko:

Pierwsza Komunia w kościele pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza w Kościelisku

Bez długich wyjaśnień, bez przesadnego komentowania i bez próby robienia z rodzinno-religijnego wydarzenia wielkiego widowiska. A jednak właśnie ten wpis przyciągnął uwagę. Muzyk musiał też sprostować, że nie chodziło o komunię jego syna.

Zobacz też: Sebastian Karpiel-Bułecka przełamuje milczenie! Tak wygląda prawdziwe życie u boku Krupińskiej

Nie celebrycki blichtr, tylko tradycja

W opublikowanym materiale najmocniej wybrzmiała nie sama obecność znanego nazwiska, ale góralska oprawa uroczystości. Regionalne stroje i podhalański klimat sprawiły, że całość wyróżniła się na tle typowych relacji z podobnych wydarzeń. To nie był obrazek, który miał błyszczeć przepychem. Znacznie mocniej działało to, że wszystko wyglądało na zakorzenione w miejscu, z którego Sebastian Karpiel-Bułecka się wywodzi. Właśnie ten aspekt poruszył internautów najbardziej. W komentarzach pojawiły się głosy, że takie pielęgnowanie tradycji i lokalnej tożsamości robi dziś szczególne wrażenie. Dla wielu obserwatorów nie była to zwykła relacja z komunii, ale przypomnienie, że rodzinne uroczystości wciąż mogą mieć bardzo własny, autentyczny charakter.

Zobacz też: Sebastian Karpiel-Bułecka ŁYSY jak kolano! Vin Diesel z Podhala czy Janosik? Oceńcie sami!

Internauci się pomylili. Sebastian szybko sprostował

Pod postem nie zabrakło też zamieszania. Część komentujących uznała, że chodzi o komunię syna muzyka. Sebastian Karpiel-Bułecka szybko jednak wyjaśnił sytuację i napisał wprost:

To nie mój syn przystępuje do komunii.

Sprawę doprecyzowała także Paulina Krupińska, która przekazała, że ich syn ma przystąpić do tego sakramentu dopiero za rok. Krótkie sprostowanie wystarczyło, by uciąć spekulacje, ale nie zatrzymało dyskusji wokół samego nagrania. Nadal najwięcej mówiło się o atmosferze uroczystości i o tym, że w tym przypadku tradycja nie wyglądała na dekorację przygotowaną pod media społecznościowe.

Galeria: Tak budują swój dom Krupińska i Karpiel-Bułecka. Najważniejsza na budowie jest kierowniczka Lusia

17