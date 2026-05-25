Edyta Górniak wspomina, jak pomogła Violetcie Villas. Opłaciła budowę bud dla kilkudziesięciu psów

Kamil Polewski
Kamil Polewski
Maksymilian Kluziewicz
2026-05-25 14:27

Edyta Górniak przed laty podjęła wyjątkową decyzję, która przyniosła Violetcie Villas mnóstwo radości i wzruszenia. Słysząc o nie najlepszych warunkach, w jakich przebywały zwierzęta kultowej wokalistki, gwiazda zdecydowała się wziąć sprawy w swoje ręce. W rozmowie z Radiem Eska wokalistka wraca pamięcią do tamtej niezwykłej inicjatywy.

Edyta Górniak od ponad trzydziestu lat zachwyca fanów swoją twórczością, udowadniając przy tym, że jest osobą niezwykle empatyczną i pełną wrażliwości na świat. Będąc jedną z gwiazd Polsat Hit Festiwal 2026, postanowiła w rozmowie z Eską opowiedzieć o niezwykłym geście wsparcia, jaki skierowała do Violetty Villas. Słowa wokalistki rzucają zupełnie nowe światło na wydarzenia, które miały miejsce lata temu w Lewinie Kłodzkim.

Polecany artykuł:

Syn Edyty Górniak zdradza prawdę o swojej komunii. Podjął świadomą decyzję

Zwierzęta w życiu Violetty Villas. Było ich setki

Prywatne losy, muzyczne poczynania i kultowy wizerunek polskiej divy były pełne tajemnic. Choć za granicą święciła niesamowite triumfy, w Polsce, jak twierdzą niektórzy, nie doceniono w pełni jej talentu. Po opuszczeniu podwarszawskiego domu Violetta Villas przeniosła się w rodzinne strony, osiedlając się w Lewinie Kłodzkim. Jeszcze przed jej śmiercią w 2011 roku głośno było o skromnych, a często wręcz kontrowersyjnych warunkach, w jakich przyszło jej żyć. Problem ten obejmował także olbrzymią rzeszę zwierząt, które przygarnęła pod swój dach. Z ówczesnych relacji mediów wynikało, że artystka miała na swojej posesji posiadać nawet trzysta psów i kotów.

Edyta Górniak pomogła Villas. Gwiazda wspomina, jak kupiła psie budy
Galeria zdjęć 21

Edyta Górniak sfinansowała budy dla psów. Jak zareagowała Violetta Villas?

Dziś nie każdy wie, że to właśnie inna ikona polskiej sceny muzycznej postanowiła ułatwić życie czworonogom przygarniętym przez Violettę Villas. Edyta Górniak, która tak jak ona pochodzi z Dolnego Śląska, z własnej kieszeni opłaciła budowę specjalnych schronień dla psów. Temat ten artystka poruszyła w wywiadzie, jakiego udzieliła Maksowi Kluziewiczowi z portalu Eska.pl za kulisami Polsat Hit Festiwal.

"To jest prawda, że jej pomogłam. Kiedyś zobaczyłam w wiadomościach, że ma dużo zwierząt i widziałam, że te zwierzęta tak nie mają gdzie mieszkać, że mieszkały tak w domu i na podwórku, więc wymyśliłam, żeby zbudować budę dla psów. Wzięłam kilka znajomych osób, w tym mojego ojczyma, jego kolegę i po prostu zapłaciłam, sfinansowałam budowę 20-30 bud. Ona się cieszyła bardzo" - powiedziała.

Polecany artykuł:

Edyta Górniak oddała hołd Krzysztofowi Krawczykowi. Czuła jego obecność na scen…
Sonda
Lubisz piosenki Edyty Górniak?
Edyta Górniak Sopot Hit Festiwal
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Edyta Górniak
VILLAS
VIOLETTA VILLAS