Syn Edyty Górniak zdradza prawdę o swojej komunii. Podjął świadomą decyzję

Maksymilian Kluziewicz
2026-05-25 13:45

Allan Enso od dziecka funkcjonuje w świecie mediów, a to za sprawą swojej mamy, Edyty Górniak. Młody producent muzyczny opowiedział o łączących ich relacjach, podkreślając, że brak presji ze strony rodzicielki przyniósł znakomite efekty. Okazuje się, że to z własnej woli postanowił nie przyjmować sakramentu Pierwszej Komunii Świętej.

Allan Enso (znany wcześniej jako Krupa) pojawił się niedawno w siedzibie serwisu ESKA.pl. Syn Edyty Górniak, który zajmuje się produkcją muzyki, uczestniczył w nowym projekcie portalu pod nazwą "Gwiazdy przejmują ESKA.pl". W trakcie dyskusji o głośnych nagłówkach i medialnych sensacjach, młody artysta ze zdumieniem przyznał, że przez długi czas dziennikarze niezwykle interesowali się tematem jego komunii świętej. Warto przypomnieć, że kilka lat temu w wywiadzie dla "Super Expressu" Edyta Górniak szczegółowo wyjaśniała, dlaczego jej dziecko nie uczestniczyło w tej ceremonii razem z kolegami ze szkoły, gdy miał osiem lat.

Moim zdaniem w życiu bardzo ważne jest, by wszystko robić ze zrozumieniem tego, co się robi w danym momencie. Mój syn, kiedy wszystkie dzieci miały komunię, nie miał świadomości, a taki moment zasługuje na najwyższe zrozumienie i odczuwanie tego sakramentu - przyznała w 2017 roku.

Piosenkarka tłumaczyła w tamtym czasie, że jako 13-latek jej syn miał być już całkowicie gotowy na przyjęcie sakramentu Pierwszej Komunii Świętej.

Teraz dopiero Allan stał się gotowy. Wspólnie z mamą chrzestną Allana jesteśmy już po rozmowach z księdzem, bo chcę, żeby uroczystość odbyła się w Polsce. Myślę, że jego gotowość jest w dużym stopniu wynikiem nienachalnych rozmów o miłości Jezusa do nas, ludzi. Także tego, że najbliższa rodzina Allana jest katolicka a jednocześnie szkoła, do której uczęszcza, poszerzyła jego wiedzę, a tym samym rozumienie. Swoją gotowość na Komunię potwierdził podczas kilku mszy w czasie Świąt Wielkanocnych - dodała.

Chłopak nigdy nie zdecydował się na udział w tej kościelnej uroczystości.

Allan Enso stanowczo o decyzji w sprawie komunii świętej

Podczas spotkania z redakcją serwisu Eska.pl Allan ze zdziwieniem odniósł się do faktu, że jego rzekoma komunia święta była przez tak długi czas wałkowana w prasie. Producent przyznał wprost, że nigdy nie wziął udziału w tym wydarzeniu. Dodał, że był to jego w pełni świadomy i samodzielny wybór.

Moja mama miała takie podejście - zresztą uważam, że bardzo słuszne - żeby mnie nie zmuszać do niczego i zaczekać na odpowiedni moment, kiedy to ja będę mógł zdecydować, no i zdecydowałem, żeby nie iść do komunii. Po prostu. Ciekawa sprawa, że to tyle się ciągnęło - wyjawił w formacie "Gwiazdy przejmują ESKA.pl".

Premiera pełnego zapisu wideo z tego wydarzenia z udziałem Allana Enso została zaplanowana na najbliższe dni.

Allan Enso o nowym związku i mamie Edycie Górniak
Allan Enso ma świetne relacje ze swoją mamą Edyta Górniak
