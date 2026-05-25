Kazik Staszewski wrócił na scenę po problemach zdrowotnych! To pierwszy koncert Kultu od czasu skandalu w Zielonej Górze

Cała sytuacja miała miejsce pod koniec listopada 2025 roku. To wtedy zespół Kult dał pamiętny koncert w Zielonej Górze, na scenie którego Kazik Staszewski pokazał się w niezbyt dobrej formie. Wokalista bełkotał, mylił setlistę i zdawał się tracić wątki. Dziś już nie ma żadnych wątpliwości, że muzyk pojawił się na scenie po tym, gdy połączył leki z alkoholem - co przyznał sam zainteresowany. Muzyk w długim wywiadzie dla Bogdana Rymanowskiego sprzed kilku tygodni szerzej omówił walkę z bólem, który dokuczał mu już od kilku miesięcy przed głośnym występem.

To w jego efekcie ostatecznie Staszewski wylądował w szpitalu na Teneryfie - na chwilę przed dwoma zaplanowanymi na wyspie koncertami. Pierwszy z nich ostatecznie doszedł do skutku i zapisał się w historii jako jedyny grupy, na którym nie pojawił się jej lider. W ostatnich miesiącach Kazik skupiał się na powrocie do formy i choć krótko po pokazie w Zielonej Górze zapowiedział, że będzie ograniczał działalność sceniczną, to jasne już jest, że w 2026 roku Kultu na koncertach nie zabraknie - a za nami już szczególny występ formacji!

Kazik Staszewski wrócił na scenę po problemach zdrowotnych

Kult powrócił na scenę! To pierwszy koncert od skandalu w Zielonej Górze

Dokładnie 22 maja 2026 roku odbył się pierwszy od pięciu miesięcy, a co za tym idzie także od pamiętnego występu w Zielonej Górze, występ Kultu z Kazikiem Staszewskim na czele. Koncert miał miejsce w Fabryce Lloyda w Bydgoszczy i nie da się ukryć - grupa pokazała się na nim w niezwykłej formie! W ramach pokazu wybrzmiało aż 29 kompozycji, z czego sześć na bis. W sieci znaleźć można liczne nagrania, także na kontach samego Kultu w portalach społecznościowych, prezentujące zespół zatracony w muzyce i podziwiający go imponujący tłum.

Koncertowe lato Kultu

Przed zespołem Kult intensywne, koncertowe lato! Zespół nie tylko będzie grał solowe pokazy, jest także częścią line-upu tegorocznego Męskiego Grania. Formacja współtworzy nową odsłonę projektu "Męskie Granie Przestawia", w ramach którego tym razem na jednej scenie dwa składy pokażą, jak w odmienny sposób mówić o tym samym świecie. W ramach projektu PRO8L3M gra KAZIKA duet sięgnie po utwory z repertuaru Kazika Staszewskiego i podda je autorskiej reinterpretacji. KULT odpowie pełnowymiarowym koncertem, w którym nie zabraknie największych utworów zespołu oraz charakterystycznej, gęstej energii budowanej przez cały skład.