Iza Miko zdjęła sztuczne zęby i wszystko pokazała. Internet zamarł

Szok i wzruszenie po nagraniu Izy Miko. To jest prawdziwe życie

Gwiazdy show-biznesu zwykle pokazują w mediach społecznościowych idealne kadry i dopracowane zdjęcia. Perfekcyjny wygląd, szeroki uśmiech i starannie wyreżyserowane relacje często sprawiają wrażenie, że ich życie jest pozbawione problemów. Iza Miko postanowiła jednak przełamać ten schemat. Aktorka opublikowała szczere nagranie, w którym pokazała kulisy swoich problemów zdrowotnych związanych z uzębieniem. Nie tylko zdjęła sztuczne zęby przed kamerą, ale również szczegółowo opowiedziała o tym, przez co przechodziła przez ostatnie lata.

Zobacz też: Myśleli, że ucieknie z Polski. Iza Miko ujawnia prawdę o swoich planach

Aktorka zdjęła sztuczne zęby i wszystko pokazała. Internet zamarł

Na opublikowanym filmie Iza Miko wyjaśniła, że jest obecnie w trakcie procesu zakładania implantów. Celebrytka podkreśliła, że chciała pokazać obserwatorom prawdę o tym, jak naprawdę wygląda życie poza mediami społecznościowymi.

Jak zaznaczyła, perfekcyjne uśmiechy oglądane w internecie często są jedynie "maską", za którą kryją się problemy, kompleksy i trudne doświadczenia. Aktorka przyznała, że sama przez wiele lat zmagała się z poważnymi problemami stomatologicznymi.

W swoim wpisie wyjaśniła, że jeszcze jako dziecko straciła jeden z zębów z powodu zakażenia. Po latach pojawiły się kolejne komplikacje zdrowotne związane z innym zębem, który przez długi czas był leczony kanałowo. Ostatecznie konieczne było jego usunięcie.

Zobacz też: Miko o odpadnięciu i zmianie zasad w "TzG". Nie miała litości! Mówi o "żółci"

Dziś, jak sama przyznała, brakuje jej dwóch i pół zęba, a cały proces leczenia okazał się niezwykle długi i bolesny. Iza Miko zdradziła, że przeszła już około dziesięciu operacji w obrębie jamy ustnej i wciąż jest w trakcie rekonwalescencji.

Mimo trudnych doświadczeń aktorka stara się zachować dystans i poczucie humoru. W swoim wpisie podkreśliła, że śmiech pomaga jej radzić sobie z problemami i daje siłę także innym ludziom, którzy zmagają się z własnymi trudnościami. Celebrytka zachęciła również obserwatorów, aby nie porównywali się do obrazów z internetu. Według niej media społecznościowe pokazują jedynie wybrane fragmenty życia, a za idealnymi zdjęciami często kryją się historie pełne bólu i walki o zdrowie.

Nagranie szybko spotkało się z ogromnym odzewem internautów. W komentarzach pojawiły się słowa wsparcia. Wielu fanów przyznało, że taki autentyczny przekaz jest dziś niezwykle potrzebny.

Zobacz też: "Taniec z Gwiazdami": Szok w tabeli wyników! Takiego faworyta nikt się nie spodziewał. Kto odpadł?

Zobacz naszą galerię: Iza Miko zdjęła sztuczne zęby i wszystko pokazała. Internet zamarł

21

Sonda Jak często dbasz o swoje zęby? Więcej niż dwa razy dziennie Dwa razy dziennie Raz dziennie Jak mi się przypomni, czasami cały dzień nie myję