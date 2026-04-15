Myśleli, że ucieknie z Polski. Iza Miko ujawnia prawdę o swoich planach

Iza Miko zaskakuje fanów. Takiego scenariusza nikt się nie spodziewał

Emocje po jej udziale w tanecznym show Polsatu jeszcze nie opadły, a już pojawiły się pytania: co dalej? Czy Iza Miko wraca do Hollywood, castingów i życia po drugiej stronie oceanu? Czy znika z polskich ekranów tak szybko, jak się na nich pojawiła? Aktorka rozwiała wszelkie wątpliwości w rozmowie z "Super Expressem", zdradzając, że jej kalendarz wcale nie przewiduje natychmiastowego powrotu do USA. Jak się okazuje, zamiast pożegnania i szybkiego lotu za ocean, jest… zostanie, oddech i powrót do rzeczywistości po intensywnym show.

Po odpadnięciu z show nie wraca do domu. Iza Miko robi zwrot!

Iza Miko przyznała, że "Taniec z Gwiazdami" był dla niej ogromnym wyzwaniem - nie tylko fizycznym, ale też psychicznym. Tempo treningów, presja kamer i emocje na żywo sprawiły, że organizm potrzebuje teraz chwili wytchnienia. Dlatego aktorka podjęła decyzję, że jeszcze przez pewien czas pozostanie w Europie.

Jak dodała, nie zamierza jednak bezczynnie czekać. Wręcz przeciwnie - wraca do pracy nad projektem, który ciągnie się od dwóch lat. Chodzi o scenariusz filmowy, który, jak podkreśla, jest dla niej niezwykle ważny i w który zaangażowani są już producenci.

Prawdopodobnie do finału jeszcze zostanę, bo nie wiem, czy się opłaca radzić sobie z jet lagiem, który od razu się wydarzy. Będę wracała znowu do castingów do pracy nad moim scenariuszem, który zaczęłam dwa lata temu i teraz muszę go skończyć, bo już producenci na ten scenariusz czekają. Więc wracam do mojej bardzo kreatywnej pracy - to coś, co ja absolutnie uwielbiam. No i będę tworzyć dalej. Na pewno trochę czasu chcę spędzić z rodziną, w naturze, troszeczkę zregenerować mój system nerwowy... - mówi nam Iza Miko.

Oprócz pracy zawodowej Miko planuje też… totalne wyciszenie. Po tygodniach intensywnych treningów i medialnego zamieszania chce wrócić do natury, odciąć się od hałasu i zresetować głowę. Jak sama przyznaje, jej sposób na regenerację może wydawać się nietypowy, ale działa. W rozmowie nie zabrakło też zaskakującego wyznania – aktorka wspomniała o swojej metodzie na odzyskiwanie równowagi, czyli… przytulaniu drzew. Jak tłumaczy, to sposób na uspokojenie układu nerwowego i powrót do harmonii po intensywnych przeżyciach.

Będzie dużo przytulania drzew, bo tutaj praca przy tym programie nie tylko wykańcza fizycznie, tylko też system nerwowy jest bardzo przebodźcowany, więc muszę na pewno się tym zająć. Cieszę się, że będę miała na to czas - mówi "Super Expressowi" Iza Miko.

Rozmawiała Julita Buczek

