Wielkie roszady w parach "Tańca z Gwiazdami"! Wiemy, kto z kim zatańczy w kolejnym odcinku!

Nie ma nudy w "Tańcu z Gwiazdami"

Połowa osiemnastego sezonu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" już za nami. Program od lat cieszy się niesłabnącą popularnością i gromadzi milionową widownię. Producenci tanecznego show robią wszystko, by ściągnąć na parkiet wiele znanych twarzy, a przed ekrany telewizorów wierną widownię. W tym sezonie przygotowali przygotowali sporo niespodzianek oraz odcinków specjalnych.

W wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami" zobaczyliśmy już niezwykle wzruszający odcinek rodzinny. Z kolei Kayah pojawiła się jako gość specjalny oraz piąty juror w "Kayah Night". W piątym odcinku uczestnicy zatańczyli do wybranych przez siebie utworów i opowiedzieli o swoich "guilty pleasure". W tę niedzielę parkiet przejęły internetowe trendy, a pary w rywalizacji o Kryształową Kulę wspierali internetowi twórcy.

Zobacz również: Zaskakująca dogrywka w "Tańcu z Gwiazdami". Jedna z par odpadła już na początku odcinka!

Zamiana miejsc w "Tańcu z Gwiazdami". Wiemy, kto z kim zatańczy

W trakcie szóstego odcinka prowadzący program zapowiedzieli... niespodziewaną zamianę miejsc! Oznacza to, że w następną niedzielę gwiazdy show zatańczą z innymi partnerami. O tym, kto z kim zatańczy zadecydowali internauci głosując na Instagramie tanecznego show. Pod koniec minionego odcinka Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna ogłosili nowe pary.

W kolejnym odcinku na parkiecie zobaczymy pary:

Sebastian Fabijański i Daria Syta

Paulina Gałązka i Jacek Jeschke

Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś

Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz

Gamou Fall i Magdalena Tarnowska

Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz

Zobacz również: Blask cekinów, złote frędzle i pióra w "Tańcu z Gwiazdami". Na te stroje Polsat wydał ponad 100 tysięcy?!

