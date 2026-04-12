Wielkie roszady w parach "Tańca z Gwiazdami"! Wiemy, kto z kim zatańczy w kolejnym odcinku!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-04-12 22:35

Za nami szósty odcinek osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". W tym sezonie producenci przygotowali kilka odcinków specjalnych. Kolejny będzie szczególnie zaskakujący. Dojdzie bowiem do... zamiany par! O tym, kto z kim zatańczy zadecydowali internauci. Jak uczestnicy poradzą sobie w tańcu z nowymi partnerami.

Nie ma nudy w "Tańcu z Gwiazdami"

Połowa osiemnastego sezonu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" już za nami. Program od lat cieszy się niesłabnącą popularnością i gromadzi milionową widownię. Producenci tanecznego show robią wszystko, by ściągnąć na parkiet wiele znanych twarzy, a przed ekrany telewizorów wierną widownię. W tym sezonie przygotowali przygotowali sporo niespodzianek oraz odcinków specjalnych.

W wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami" zobaczyliśmy już niezwykle wzruszający odcinek rodzinny. Z kolei Kayah pojawiła się jako gość specjalny oraz piąty juror w "Kayah Night". W piątym odcinku uczestnicy zatańczyli do wybranych przez siebie utworów i opowiedzieli o swoich "guilty pleasure". W tę niedzielę parkiet przejęły internetowe trendy, a pary w rywalizacji o Kryształową Kulę wspierali internetowi twórcy.

Zobacz również: Zaskakująca dogrywka w "Tańcu z Gwiazdami". Jedna z par odpadła już na początku odcinka!

Zamiana miejsc w "Tańcu z Gwiazdami". Wiemy, kto z kim zatańczy

W trakcie szóstego odcinka prowadzący program zapowiedzieli... niespodziewaną zamianę miejsc! Oznacza to, że w następną niedzielę gwiazdy show zatańczą z innymi partnerami. O tym, kto z kim zatańczy zadecydowali internauci głosując na Instagramie tanecznego show. Pod koniec minionego odcinka Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna ogłosili nowe pary.

W kolejnym odcinku na parkiecie zobaczymy pary:

  • Sebastian Fabijański i Daria Syta
  • Paulina Gałązka i Jacek Jeschke
  • Kacper "Jasper" Porębski i Julia Suryś
  • Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz
  • Gamou Fall i Magdalena Tarnowska
  • Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz

Zobacz również: Blask cekinów, złote frędzle i pióra w "Tańcu z Gwiazdami". Na te stroje Polsat wydał ponad 100 tysięcy?!

QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec
Pytanie 1 z 28
Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z:
Tomasz Wygoda o tańcu Boczarskiej. Jury "Tańca z Gwiazdami" ją faworyzują?
