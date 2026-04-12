Zaskakująca dogrywka w "Tańcu z Gwiazdami". Jedna z par odpadła już na początku odcinka!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-04-12 20:10

Osiemnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" powoli wchodzi w decydującą fazę, a atmosfera robi się coraz bardziej napięta! W poprzednim odcinku odpadły dwie pary, a kolejne dwie... rozpoczęły dzisiejszy program dogrywką. Jurorzy musieli podjąć ważną decyzję. Która para pożegnała się z programem już na samym początku szóstego odcinka?

Kamil Nożyński, Izabela Skierska, Izabella Miko, Albert Kosiński
Kamil Nożyński, Izabela Skierska, Izabella Miko, Albert Kosiński Kamil Nożyński, Izabela Skierska Izabella Miko, Albert Kosiński Albert Kosiński, Izabella Miko, Izabela Skierska, Kamil Nożyński
Zaskakująca dogrywka w "Tańcu z Gwiazdami"

Osiemnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" rozkręciła się na dobre. Jurorzy nie mają już żadnej taryfy ulgowej dla uczestników i surowo oceniają gwiazdy programu. Przed świąteczną przerwą z rywalizacją o Kryształową Kulę pożegnały się aż dwie pary. A dwie kolejne były zagrożone zagrożone i dzisiejszy odcinek rozpoczęły od dogrywki.

W piątym odcinku "Taniec z Gwiazdami" opuścili Natalia "Natsu" Karczmarczyk z Wojtkiem Kuciną oraz Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba. Dodatkowo producenci zaskoczyli uczestników dogrywką! Decyzją widzów dodatkowy taniec musieli przygotować Kamil Nożyński z Izabelą Skierską oraz Izabella Miko z Albertem Kosińskim. Jest to o tyle zaskakujące, że aktorka otrzymała za swój występ najwyższą notę, a aktor 34 punkty!

"Taniec z Gwiazdami": Kolejna para pożegnała się z programem

W związku z dogrywką szósty odcinek różnił się od poprzednich. Aktorzy oraz ich taneczni partnerzy wystąpili na parkiecie programu jako pierwsi. Zmierzyli się w tym samym tańcu, ale tylko jedna para mogła przejść dalej. O tym, kto pożegna się z "Tańcem z Gwiazdami" musieli zadecydować jurorzy, czyli Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak oraz Tomasz Wygoda.

Po prezentacji choreografii jurorzy wyrazili swoją opinię. A były one podzielone. Rafał Maserak kierował się sercem i oddał swój głos Izabelli i Albertowi. Z kolei Ewa Kasprzyk zagłosowała na Kamila i Izę. Za tą parą był również Tomasz Wygoda. Ostateczny głos miała Iwona Pavlović, która postanowiła docenić warsztat aktorki. I tym samym Kamil Nożyński musiał pożegnać się z "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

Kamil Nożyński, Izabela Skierska, Izabella Miko, Albert Kosiński
Galeria zdjęć 46
