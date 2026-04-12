Zaskakująca dogrywka w "Tańcu z Gwiazdami". Jedna z par odpadła już na początku odcinka!

Zaskakująca dogrywka w "Tańcu z Gwiazdami"

Osiemnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" rozkręciła się na dobre. Jurorzy nie mają już żadnej taryfy ulgowej dla uczestników i surowo oceniają gwiazdy programu. Przed świąteczną przerwą z rywalizacją o Kryształową Kulę pożegnały się aż dwie pary. A dwie kolejne były zagrożone zagrożone i dzisiejszy odcinek rozpoczęły od dogrywki.

W piątym odcinku "Taniec z Gwiazdami" opuścili Natalia "Natsu" Karczmarczyk z Wojtkiem Kuciną oraz Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba. Dodatkowo producenci zaskoczyli uczestników dogrywką! Decyzją widzów dodatkowy taniec musieli przygotować Kamil Nożyński z Izabelą Skierską oraz Izabella Miko z Albertem Kosińskim. Jest to o tyle zaskakujące, że aktorka otrzymała za swój występ najwyższą notę, a aktor 34 punkty!

"Taniec z Gwiazdami": Kolejna para pożegnała się z programem

W związku z dogrywką szósty odcinek różnił się od poprzednich. Aktorzy oraz ich taneczni partnerzy wystąpili na parkiecie programu jako pierwsi. Zmierzyli się w tym samym tańcu, ale tylko jedna para mogła przejść dalej. O tym, kto pożegna się z "Tańcem z Gwiazdami" musieli zadecydować jurorzy, czyli Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak oraz Tomasz Wygoda.

Po prezentacji choreografii jurorzy wyrazili swoją opinię. A były one podzielone. Rafał Maserak kierował się sercem i oddał swój głos Izabelli i Albertowi. Z kolei Ewa Kasprzyk zagłosowała na Kamila i Izę. Za tą parą był również Tomasz Wygoda. Ostateczny głos miała Iwona Pavlović, która postanowiła docenić warsztat aktorki. I tym samym Kamil Nożyński musiał pożegnać się z "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

