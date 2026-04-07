Tak będzie wyglądała dogrywka w Tańcu z Gwiazdami. Wszystko już jest jasne

18. edycja Tańca z Gwiazdami - co wiadomo?

Osiemnasta edycja „Tańca z Gwiazdami” wystartowała w Polsacie 1 marca 2026 roku i od początku wzbudza ogromne emocje ze względu na mocny skład uczestników oraz drobne roszady w ramówce. Program niezmiennie prowadzą Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna, a występy ocenia sprawdzone jury w składzie: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak oraz Tomasz Wygoda. Wyjątkiem był odcinek specjalny pod hasłem „Kayah Night”, w którym gościnnie u boku jurorów zasiadła sama Kayah.

Takie pary zobaczyliśmy w 18. edycji Tańca z Gwiazdami:

Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para numer 3 – Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta

Para numer 4 – Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Para numer 5 – Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

Para numer 6 – Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina

Para numer 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska

Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński

Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para numer 11 – Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.

Magdalena Boczarska uwielbia wyzwania. "Taniec z Gwiazdami" to jedno z nich!

Tak będzie wyglądała dogrywka Tańca z Gwiazdami

Do tej pory odpadły już takie gwiazdy jak:

Małgorzata Potocka,

Emilia Komarnicka.

Mateusz Pawłowski,

Natalia Natsu Karczmarczyk.

Dwie ostatnie pary odpadły w odcinku dokładnie 29 marca 2026 roku. Tego samego dnia ogłoszono, że 12 kwietnia 2026 dwie kolejne pary zatańczą w dogrywce na początku odcinka. Początkowo nie wyjawiono szczegółów, jak to ma wyglądać. Wszystko wyjawiła Izabela Skierska, jednak z tancerek Tańca z Gwiazdami. Wystąpi ona w tej dogrywce z Kamilem Nożyńskim. Będą oni walczyć z parą Izabelli Miko i Alberta Kosińskiego.

Jak napisała tancerka, na początku odcinka dwie pary zatańczą ten sam taniec, a później wybrana para przez jury - zatańczy drugi z resztą grupy.

- Oba tańce są dla nas nowe i jeszcze ich wcześniej nie tańczyliśmy - napisała Iza.

Pierwszym tańcem będzie standard. W przypadku remisy wśród jury, decydujący głos ma pani Iwona Pavlović.

Co ciekawe, swoje poprzednie edycje Izabela Skierska zakończyła właśnie na tym etapie - na dogrywce.

