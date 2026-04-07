Tak będzie wyglądała dogrywka w Tańcu z Gwiazdami. Wszystko już jest jasne

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-04-07 14:30

Zbliża się kolejny odcinek 18. edycji Tańca z Gwiazdami. Zgodnie z decyzją Telewizji Polsat, w odcinku "Guilty Pleasuer" odpadły dwie pary, a kolejne dwie... wystąpią w niedzielę w dogrywce. Jedna z tancerek, która będzie w niej uczestniczyć, wyjawiła, jak to będzie wszystko wyglądało. "Czarna Mamba" może podjąć ważną decyzję.

Taniec z Gwiazdami 18, 5. odcinek
Taniec z Gwiazdami 18, 5. odcinek Taniec z Gwiazdami 18, 5. odcinek Taniec z Gwiazdami 18, 5. odcinek Taniec z Gwiazdami 18, 5. odcinek
18. edycja Tańca z Gwiazdami - co wiadomo? 

Osiemnasta edycja „Tańca z Gwiazdami” wystartowała w Polsacie 1 marca 2026 roku i od początku wzbudza ogromne emocje ze względu na mocny skład uczestników oraz drobne roszady w ramówce. Program niezmiennie prowadzą Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna, a występy ocenia sprawdzone jury w składzie: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak oraz Tomasz Wygoda. Wyjątkiem był odcinek specjalny pod hasłem „Kayah Night”, w którym gościnnie u boku jurorów zasiadła sama Kayah.

Takie pary zobaczyliśmy w 18. edycji Tańca z Gwiazdami:

  • Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  • Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
  • Para numer 3 – Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta
  • Para numer 4 – Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski
  • Para numer 5 – Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
  • Para numer 6 – Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina
  • Para numer 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska
  • Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński
  • Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
  • Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  • Para numer 11 – Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
  • Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.
Magdalena Boczarska uwielbia wyzwania. "Taniec z Gwiazdami" to jedno z nich!

Tak będzie wyglądała dogrywka Tańca z Gwiazdami 

Do tej pory odpadły już takie gwiazdy jak:

  • Małgorzata Potocka,
  • Emilia Komarnicka.
  • Mateusz Pawłowski,
  • Natalia Natsu Karczmarczyk.

Dwie ostatnie pary odpadły w odcinku dokładnie 29 marca 2026 roku. Tego samego dnia ogłoszono, że 12 kwietnia 2026 dwie kolejne pary zatańczą w dogrywce na początku odcinka. Początkowo nie wyjawiono szczegółów, jak to ma wyglądać. Wszystko wyjawiła Izabela Skierska, jednak z tancerek Tańca z Gwiazdami. Wystąpi ona w tej dogrywce z Kamilem Nożyńskim. Będą oni walczyć z parą Izabelli Miko i Alberta Kosińskiego.

Jak napisała tancerka, na początku odcinka dwie pary zatańczą ten sam taniec, a później wybrana para przez jury - zatańczy drugi z resztą grupy.

- Oba tańce są dla nas nowe i jeszcze ich wcześniej nie tańczyliśmy - napisała Iza.

Pierwszym tańcem będzie standard. W przypadku remisy wśród jury, decydujący głos ma pani Iwona Pavlović

Co ciekawe, swoje poprzednie edycje Izabela Skierska zakończyła właśnie na tym etapie - na dogrywce. 

Taniec z Gwiazdami 18, 5. odcinek
Galeria zdjęć 28
