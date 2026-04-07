Tak będzie wyglądała dogrywka w Tańcu z Gwiazdami. Wszystko już jest jasne

18. edycja Tańca z Gwiazdami - co wiadomo?
Osiemnasta edycja „Tańca z Gwiazdami” wystartowała w Polsacie 1 marca 2026 roku i od początku wzbudza ogromne emocje ze względu na mocny skład uczestników oraz drobne roszady w ramówce. Program niezmiennie prowadzą Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna, a występy ocenia sprawdzone jury w składzie: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak oraz Tomasz Wygoda. Wyjątkiem był odcinek specjalny pod hasłem „Kayah Night”, w którym gościnnie u boku jurorów zasiadła sama Kayah.
Takie pary zobaczyliśmy w 18. edycji Tańca z Gwiazdami:
- Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
- Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
- Para numer 3 – Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta
- Para numer 4 – Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski
- Para numer 5 – Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
- Para numer 6 – Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina
- Para numer 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska
- Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński
- Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
- Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
- Para numer 11 – Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
- Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.
Tak będzie wyglądała dogrywka Tańca z Gwiazdami
Do tej pory odpadły już takie gwiazdy jak:
- Małgorzata Potocka,
- Emilia Komarnicka.
- Mateusz Pawłowski,
- Natalia Natsu Karczmarczyk.
Dwie ostatnie pary odpadły w odcinku dokładnie 29 marca 2026 roku. Tego samego dnia ogłoszono, że 12 kwietnia 2026 dwie kolejne pary zatańczą w dogrywce na początku odcinka. Początkowo nie wyjawiono szczegółów, jak to ma wyglądać. Wszystko wyjawiła Izabela Skierska, jednak z tancerek Tańca z Gwiazdami. Wystąpi ona w tej dogrywce z Kamilem Nożyńskim. Będą oni walczyć z parą Izabelli Miko i Alberta Kosińskiego.
Jak napisała tancerka, na początku odcinka dwie pary zatańczą ten sam taniec, a później wybrana para przez jury - zatańczy drugi z resztą grupy.
- Oba tańce są dla nas nowe i jeszcze ich wcześniej nie tańczyliśmy - napisała Iza.
Pierwszym tańcem będzie standard. W przypadku remisy wśród jury, decydujący głos ma pani Iwona Pavlović.
Co ciekawe, swoje poprzednie edycje Izabela Skierska zakończyła właśnie na tym etapie - na dogrywce.