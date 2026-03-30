Zaskakujące wyniki głosowania w "Tańcu z gwiazdami". Wyciekło, na kogo głosowali widzowie 29 marca 2026

Z programem pożegnali się Natsu i Mateusz Pawłowski

Niedzielny odcinek "Tańca z gwiazdami 18" wyemitowany 29 marca przyniósł sporo nieoczekiwanych zwrotów akcji. Decyzją widzów z formatem rozstały się natychmiast dwie pary. Jako pierwsi odpadli Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina, którzy pomimo ogromnych zasięgów influencerki w mediach społecznościowych, nie zdołali przekonać do siebie publiczności. Z programem pożegnali się również Mateusz Pawłowski oraz partnerująca mu Klaudia Rąba, którym ostatecznie nie pomogła dawna popularność aktora zdobyta w serialu "rodzinka.pl". Prezenterzy ogłosili dodatkowo, że w nadchodzącym tygodniu o pozostanie w show powalczą w dogrywce Kamil Nożyński i Izabela Skierska, co nie wywołało większego zdziwienia, a także Izabella Miko i Albert Kosiński. Obecność tej aktorki w strefie zagrożenia okazała się ogromną niespodzianką, ponieważ wcześniej duet ten otrzymał od sędziów maksymalną notę czterdziestu punktów, co zwiastuje bardzo słaby wynik z głosowania SMS.

Z doniesień serwisu Pudelek wynika, że 29 marca największym poparciem publiczności cieszyli się uczestnicy zajmujący absolutnie ostatnie miejsce w sędziowskim rankingu. Najwięcej wiadomości tekstowych otrzymali rzekomo Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska, mimo że chwilę wcześniej eksperci ocenili ich występ na zaledwie 18 punktów, z czego Iwona Pavlović przyznała im wyjątkowo niską notę w postaci 2 punktów. Wygląda jednak na to, że optymistyczne nastawienie prezentera w połączeniu z internetową sławą jego tanecznej partnerki oraz jej powiązania z Bagim, okazały się dla fanów wystarczającym argumentem do masowego wysyłania głosów.