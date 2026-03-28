18. edycja Tańca z Gwiazdami - co wiemy?
18. edycja „Tańca z Gwiazdami” na antenie Polsatu wystartowała 1 marca 2026 roku. Gwiazdy, które zobaczyliśmy w tej edycji:
- Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
- Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
- Para numer 3 – Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta
- Para numer 4 – Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski
- Para numer 5 – Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
- Para numer 6 – Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina
- Para numer 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska
- Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński
- Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
- Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
- Para numer 11 – Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
- Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.
Kim jest Kamil Nożyński?
Kamil Nożyński, znany jako Saful, to polski raper i aktor, który udowodnił, że z warszawskiego Ursynowa można trafić prosto do pierwszej ligi serialowej. Urodzony w 1983 roku, przez lata współtworzył hip-hopową grupę Dixon37. Ogólnopolski rozgłos zyskał jednak jako Jakub Szapiro w hicie HBO „Ślepnąc od świateł”. Choć nie jest zawodowym aktorem, zdobył szybko ogromną popularność. Po sukcesie serialu pojawił się m.in. w filmie „Small World”, a w 2019 roku wydał solowy album „Krok w chmury”. W mediach społecznościowych unika tematu swojego prywatnego życia. Jak zaznacza - to jest coś, co chce chronić.
Izabela Skierska o tym marzy w Tańcu z Gwiazdami. Nożyński złożył obietnicę
W 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami" gwiazdy zmierzą się z piosenkami typu "Guilty Pleasure". Większość wybrała sobie piosenki. Niektórzy zdali się na wybór produkcji. Wiadomo tyle, że Kamil Nożyński z Izabelą Skierską zatańczą do zagranicznego utworu, a taniec, z jakim się zmierzą to rumba. Izabela nie ukrywa, że Kamila czeka trudne zadanie. Wyznała swoim fanom, że ma jedno, malutkie marzenie. Czy Kamil zakręci bioderkami?
- Powiem tylko tyle, że jest to moje marzenie - powiedziała Skierska
Nikt się jednak nie spodziewał błyskawicznej odpowiedzi Nożyńskiego, który stał tuż obok.
- A ja jestem od tego, żeby spełniać jej marzenia - powiedział.
Warto zaznaczyć, że w odcinku 29 marca 2026 pożegnamy aż dwie gwiazdy.