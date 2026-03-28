18. edycja Tańca z Gwiazdami - co wiemy?

18. edycja „Tańca z Gwiazdami” na antenie Polsatu wystartowała 1 marca 2026 roku. Gwiazdy, które zobaczyliśmy w tej edycji:

Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para numer 3 – Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta

Para numer 4 – Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Para numer 5 – Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

Para numer 6 – Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina

Para numer 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska

Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński

Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para numer 11 – Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.

Kim jest Kamil Nożyński?

Kamil Nożyński, znany jako Saful, to polski raper i aktor, który udowodnił, że z warszawskiego Ursynowa można trafić prosto do pierwszej ligi serialowej. Urodzony w 1983 roku, przez lata współtworzył hip-hopową grupę Dixon37. Ogólnopolski rozgłos zyskał jednak jako Jakub Szapiro w hicie HBO „Ślepnąc od świateł”. Choć nie jest zawodowym aktorem, zdobył szybko ogromną popularność. Po sukcesie serialu pojawił się m.in. w filmie „Small World”, a w 2019 roku wydał solowy album „Krok w chmury”. W mediach społecznościowych unika tematu swojego prywatnego życia. Jak zaznacza - to jest coś, co chce chronić.

W 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami" gwiazdy zmierzą się z piosenkami typu "Guilty Pleasure". Większość wybrała sobie piosenki. Niektórzy zdali się na wybór produkcji. Wiadomo tyle, że Kamil Nożyński z Izabelą Skierską zatańczą do zagranicznego utworu, a taniec, z jakim się zmierzą to rumba. Izabela nie ukrywa, że Kamila czeka trudne zadanie. Wyznała swoim fanom, że ma jedno, malutkie marzenie. Czy Kamil zakręci bioderkami?

- Powiem tylko tyle, że jest to moje marzenie - powiedziała Skierska

Nikt się jednak nie spodziewał błyskawicznej odpowiedzi Nożyńskiego, który stał tuż obok.

- A ja jestem od tego, żeby spełniać jej marzenia - powiedział.

Warto zaznaczyć, że w odcinku 29 marca 2026 pożegnamy aż dwie gwiazdy.

