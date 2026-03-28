Izabela Skierska ma jedno marzenie w Tańcu z Gwiazdami. Nożyński je spełni?

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-03-28 17:16

Trwa emisja 18. edycji Tańca z Gwiazdami w Polsacie, a 31. ogólnie w Polsce. Jedną z większych gwiazd tego sezonu jest znany aktor oraz raper - Kamil Nożyński. W parze z Izabelą Skierską przechodzi z odcinka na odcinek. Jak się okazuje, w tym z "Guilty Pleasuer" tancerka ma jedno marzenie. A Nożyński obiecał je spełnić.

18. edycja Tańca z Gwiazdami - co wiemy?

18. edycja „Tańca z Gwiazdami” na antenie Polsatu wystartowała 1 marca 2026 roku. Gwiazdy, które zobaczyliśmy w tej edycji:

  • Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  • Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
  • Para numer 3 – Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta
  • Para numer 4 – Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski
  • Para numer 5 – Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
  • Para numer 6 – Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina
  • Para numer 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska
  • Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński
  • Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
  • Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  • Para numer 11 – Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
  • Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.

Kim jest Kamil Nożyński?

Kamil Nożyński, znany jako Saful, to polski raper i aktor, który udowodnił, że z warszawskiego Ursynowa można trafić prosto do pierwszej ligi serialowej. Urodzony w 1983 roku, przez lata współtworzył hip-hopową grupę Dixon37. Ogólnopolski rozgłos zyskał jednak jako Jakub Szapiro w hicie HBO „Ślepnąc od świateł”. Choć nie jest zawodowym aktorem, zdobył szybko ogromną popularność. Po sukcesie serialu pojawił się m.in. w filmie „Small World”, a w 2019 roku wydał solowy album „Krok w chmury”. W mediach społecznościowych unika tematu swojego prywatnego życia. Jak zaznacza - to jest coś, co chce chronić. 

Izabela Skierska o tym marzy w Tańcu z Gwiazdami. Nożyński złożył obietnicę 

W 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami" gwiazdy zmierzą się z piosenkami typu "Guilty Pleasure". Większość wybrała sobie piosenki. Niektórzy zdali się na wybór produkcji. Wiadomo tyle, że Kamil Nożyński z Izabelą Skierską zatańczą do zagranicznego utworu, a taniec, z jakim się zmierzą to rumba. Izabela nie ukrywa, że Kamila czeka trudne zadanie. Wyznała swoim fanom, że ma jedno, malutkie marzenie. Czy Kamil zakręci bioderkami?

- Powiem tylko tyle, że jest to moje marzenie - powiedziała Skierska 

Nikt się jednak nie spodziewał błyskawicznej odpowiedzi Nożyńskiego, który stał tuż obok.

-  A ja jestem od tego, żeby spełniać jej marzenia - powiedział. 

Warto zaznaczyć, że w odcinku 29 marca 2026 pożegnamy aż dwie gwiazdy. 

