Wiktoria Gąsiewska w różowej mini na komunii kuzyna. Odsłoniła plecy i nogi do nieba

Sezon na komunie w polskim show-biznesie

Wielkimi krokami zbliża się koniec sezonu komunijnego. Część gwiazd chętnie chwaliło się zdjęciami z rodzinnej uroczystości. W połowie maja pierwszą komunię przyjęła córka Pauliny Sykut-Jeżyny (45 l.). Gwiazda Polsatu nie kryła dumy! Z okazji tak ważnego wydarzenia wyjątek zrobiła Anna Guzik (49 l.). Aktorka zazwyczaj chroni prywatność swoich córek, ale również pokazała w sieci ich zdjęcie z kościoła. Klaudia Klimczyk (35 l.), bardziej znana jako Mama na obrotach, także świętowała pierwszą komunię córki.

W minioną niedzielę na komunię wybrała się Wiktoria Gąsiewska (27 l.). Na Instagramie pochwaliła się serią zdjęć. Fani dopytywali czy to komunia jej brata. Młoda aktorka ma trójkę rodzeństwa - starszego brata Mateusza, młodszą siostrę Nicolę oraz najmłodszego brata Oskara. Jednak to nie Oskar, ale kuzyn Wiktorii przyjął wczoraj pierwszą komunię.

Wiktoria Gąsiewska w różowej mini na komunii kuzyna

Wiktoria Gąsiewska na Instagramie pokazała swoją stylizację. Na tę wyjątkową uroczystość wybrała minisukienkę w pudroworóżowym kolorze z marszczeniami w talii. Na jednym ze zdjęć widać, że kreacja odsłoniła nie tylko zgrabne nogi aktorki, ale również i plecy. Chociaż gwiazda "Barw szczęścia" prezentowała się zjawiskowo, to część komentujących uznała, że ten strój nie był odpowiedni na taką uroczystość.

Strój do klubu nocnego, a nie na komunię - napisał jeden z internautów.

27-latka nie pozostawiła tego bez odpowiedzi.

Nikt nie pytał - napisała krótko Wiktoria.

W komentarzach nad krytyką zdecydowanie przeważały komplementy. To nie jest pierwszy raz, gdy komunijna stylizacja Wiktorii Gąsiewskiej wywołała falę oburzenia. Dwa lata temu pojawiła się na komunii chrześnicy w turkusowej, obcisłej sukience z bardzo dużym dekoltem i mocno odkrytymi ramionami.

