Sebastian Karpiel-Bułecka przełamuje milczenie! Tak wygląda prawdziwe życie u boku Krupińskiej

Krupińska ma coraz więcej obowiązków

Paulina Krupińska, była Miss Polonia i żona lidera zespołu Zakopower, od niedawna prowadzi jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce - "Mam Talent". Jej kariera nabiera tempa, a z nią rosną obowiązki i odpowiedzialność. W tak napiętym grafiku niełatwo jest znaleźć czas dla rodziny. Z tego powodu "Super Expressu" zapytał Sebastiana Karpiela-Bułeckę o to, jak udaje mu się wspierać żonę i czy zmiany w jej pracy wpłynęły na życie domowe.

Sebastian Karpiel-Bułecka rozprawia o obowiązkach domowych

Nie wiem, jakoś wszystko to się nam tak udaje, że kiedy Paulina pracuje, ja mam wolne, kiedy ja mam wolne, ona pracuje - mówi muzyk.

Dzięki elastycznemu rozdzieleniu obowiązków w pracy, oboje mogą znaleźć czas na opiekę nad dziećmi i codzienne życie rodzinne. Karpiel-Bułecka podkreśla też rolę rodziny w tym układzie: dziadkowie - zarówno jego, jak i Pauliny - są zawsze gotowi do pomocy, co pozwala im radzić sobie bez niani czy wsparcia z zewnątrz.

Muzyk przyznaje, że udaje im się utrzymać zdrową równowagę między pracą a życiem prywatnym, choć przyznaje, że nie jest to łatwe zadanie.

Udało nam się do tej pory bez niani, bez żadnych ludzi z zewnątrz to wszystko ogarnąć i mam nadzieję, że tak będzie dalej - wyjaśnia. Dzięki temu, choć Paulina zdobywa nowe zawodowe sukcesy, ich życie rodzinne pozostaje stabilne i pełne wsparcia.

Sebastian zdradza również, że mimo napiętych harmonogramów, starają się spędzać jak najwięcej czasu razem. W ich relacji kluczowa jest komunikacja i świadomość, że każde z nich może liczyć na drugą osobę w trudniejszych chwilach. To podejście pozwala im łączyć karierę z wychowaniem dziecka i codziennymi obowiązkami w domu.

Rozmawiała Julita Buczek

