Zosia Cieszyńska, córka aktorskiej pary - Alżbety Lenskiej i Rafała Cieszyńskiego - nie jest już anonimową nastolatką. Zosia wyrasta na prawdziwą piękność i zarazem medialną sensację. Śliczna nastolatka wyróżnia się bowiem urodą godną modelki, którą na dodatek uwielbia eksponować i podkreślać dość odważnymi stylizacjami. Ostatnia - z granatową sukienką bez ramiączek, za to z ogromnym dekoltem w roli głównej - wywołała lawinę komentarzy.

Nie wszystkim spodobał się strój dziewczyny, więc mama stanęła w jej obronie. Co napisała?

Kim jest Zosia Cieszyńska? Ostatnio zrobiło się o niej głośno

Niedawno 14-latka pojawiła się z mamą na premierze etiudy filmowej "Birthday Cake", w której zagrała jedną z głównych ról. Na czerwonym dywanie wyglądała jak profesjonalna modelka. Dopasowana, czerwona sukienka robiła piorunujące wrażenie, a pełen makijaż dodał nastolatce przynajmniej kilka lat. Internauci byli w szoku. Trudno było im uwierzyć w to, że Zosia jest dopiero uczennicą podstawówki. Córka Alżbety Lenskiej i Rafała Cieszyńskiego urodziła się w maju 2011 r.

Fani natychmiast zaczęli porównywać Zosię do znanych gwiazd. W sieci pojawiły się komentarze, że wygląda jak młodsza Viki Gabor. Jednocześnie dziewczyna budzi sporo kontrowersji ze względu na sposób, w jaki podkreśla swoją urodę. Nosi się odważnie, eksponuje kobiecą sylwetkę, a jednocześnie wciąż jest dzieckiem.

Lenska i Cieszyński są dumni z córki. Mama broni jej w sieci

Rodzice Zosi są z niej szalenie dumni i w sieci bronią swojej pociechy. Alżbeta Lenska wielokrotnie podkreślała, że córka ma predyspozycje aktorskie i że świat show-biznesu jest jej bliski. Zosia nie boi się kamer i świetnie odnajduje się przed obiektywem. Choć od małego chronili ją przed fleszami, dziś nastolatka coraz śmielej pokazuje się publicznie - grywa w filmach i prowadzi własne konto w mediach społecznościowych.

Internauci tak komentowali najnowsze nagranie, jakie Lenska zamieściła na swoim instagramowym profilu, pokazując stylizacje przygotowane na premierę filmu "Jutro o tej samej porze":

"Piękna córka, ale zbyt wyzywająca jak dla mnie. To jest jeszcze dziecko, a wygląda jakby miała co najmniej 25 lat i szła do klubu", "Młodzież teraz szybciej dorasta i wygląda poważniej na swój wiek, takie czasy! Piękne obie", "Piękna dziewczyna, ale ona jest jeszcze dzieckiem, a stylizowana na dorosłą", "Najpiękniejsze połączenie mamy i taty", "14 lat, myślałam, że ma 27", "Piękne kobiety".

Lenska odpowiadała na krytykę i brała córkę w obronę, dziękowała też za przychylne komentarze:

"Dziękuję za komplement - przekażę córce. Resztę pozwolę sobie przemilczeć", " Spokojnie, nikt jej nie stylizował, sama ma niesamowite oko do pięknych stylizacji", "Spokojnie, na szczęście w dwudziestym pierwszym wieku nie jest za wcześnie dla dziewczyn, żeby się rozwijać i dorastać szybciej niż rówieśnicy. Ale bardzo dziękujemy za troskę".

