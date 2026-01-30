Córka Rafała Cieszyńskiego jeszcze nie ma nawet 15 lat! Tak pozowała w gorącej Tajlandii

14-letnia Zosia Cieszyńska to starsza pociecha aktorskiej pary - Alżbety Lenskiej i Rafała Cieszyńskiego, którą widzowie znają z popularnych seriali i produkcji telewizyjnych. Dziewczyna wychowuje się w świecie show-biznesu od urodzenia, ale dopiero teraz zaczyna sama błyszczeć w świetle fleszy!

Zosia po raz pierwszy zaistniała w medialnym świecie podczas premiery etiudy filmowej "Birthday Cake", w której wystąpiła u boku swojej mamy. To właśnie wtedy fotografia 14-latki w eleganckiej, czerwonej sukience i pełnym makijażu obiegła internet i wywołała prawdziwe poruszenie. Internauci nie mogli uwierzyć, że ta piękność ma dopiero kilkanaście lat.

Córka Cieszyńskiego i Lenskiej odziedziczyła urodę po rodzicach

Rodzice długo chronili Zosię przed światem show-biznesu, ale teraz ona sama coraz śmielej wkracza na scenę. Alżbeta Lenska przyznała w mediach, że początkowo i ona, i jej mąż chcieli trzymać córkę z dala od fleszy, bo to branża filmowa, serialowa to trudny świat, jednak debiut w bezpiecznym projekcie artystycznym okazał się dla całej rodziny wielkim przeżyciem.

Na Instagramie Zosia chętnie dzieli się zdjęciami z podróży, hobby i życia codziennego, co tylko podsyca zainteresowanie fanów. W sieci często pojawiają się porównania urody dziewczyny do znanych postaci, a wielu twierdzi, że piękna Zosia przypomina… inną młodą gwiazdę - Viki Gabor, która niedawno, w wieku 18 lat, zaręczyła się i już planuje ślub z ukochanym.

Fotki z wakacji

Ostatnio Zosia Cieszyńska pochwaliła się w sieci ujęciami z ferii. Wygląda na to, że razem z mamą wybrała się do Tajlandii. Jej zdjęcia z wyprawy przyciągają wzrok ze względu na piękne tło, ale i odważne stylizacje nastolatki, które dodają jej lat.

O Cieszyńskiej jeszcze usłyszymy? Jej mama uważa, że tak!

Zosia jak najbardziej ma predyspozycje do bycia aktorką. Dorasta, jest coraz piękniejsza, coraz bardziej kobieca. I to jest ten moment, kiedy już widzę, że trzeba wypuszczać w świat to dziecko, bo musi mieć swoją przestrzeń, by robić to, co chce - mówiła Alżbeta w "Dzień dobry TVN".

Ona ma dopiero 14 lat?! Szok, jak wygląda córka Cieszyńskiego i Lenskiej!