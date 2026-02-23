Gwiazdy przebrały się za abażury. Kto się najelpiej wystroił na rozdanie nagród BAFTA 2026?

BAFTA 2026: Najlepsze kreacje na czerwonym dywanie

Na wielkiej londyńskiej gali rozdania nagród BAFTA 2026 nie brakowało wielkich gwiazd, wielkich nazwisk i... wielkich kreacji! Wśród morza pięknych, wieczorowych sukni, dało się zauważyć kilka wyjątkowych projektów. Kto się popisał w tym roku na czerwonym dywanie?

Kate Hudson na rozdanie nagród wybrała zjawiskową, czerwoną suknię z satyny, która podkreśliła talię gwiazdy, a odsłonięte ramiona nadały lekkości sukni, dzięki czemu nie przytłoczyła drobnej aktorki. Równie efektownie i elegancko, choć w zupełnie innym stylu, ubrała się Emma Stone. Gwiazda "Bugoni", która niestety jest mocno pomijanym w tym sezonie nagród filmem, zaprezentowała się w pozornie prostej, ale jednak posągowej kreacji z oryginalnym, dość odważnym ale nie wulgarnym dekoltem. Aktorka postawiła też na naturalnie i nieprzesadne uczesanie oraz makijaż, dzięki czemu wyglądała młodzieńczo i świeżo.

Gillian Anderson w przeciwieństwie do koleżanek nie wybrała gładkiego, jednolitego materiału, a wyraźny deseń z ciekawą fakturą. Odcienie ciemnego fioletu świetnie grały z jej urodą i delikatnym makijażem, który wydaje się wiodącym trendem tego sezonu - żegnamy mocny contouring i "maskę", witamy naturalny wdzięk!

BAFTA 2026: Te gwizdy założyły... abażury?

Wśród modowej klasyki kilka kreacji wyróżniło się projektami, obok których trudno było przejść obojętnie - dosłownie i w przenośni. Bodaj najbardziej zjawiskową i oryginalną sukienkę wybrała znana z seriali "The Crown" i "Dojrzewanie" Erin Doherty. Starannie ułożone falbany kreacji od Louis Vuitton przywodziły na myśl płatki kwiatów lub... wymyślną lampę.

Podobne skojarzenia wzbudziła suknia domu mody Thome Browne, którą założyła Audrey Nuna. Przepiękny "abażur" wybrała też Chase Infinity - burgundowa kreacja z gołymi ramionami, perfekcyjnie dopasowanym do sylwetki gorsetem i niesamowicie skonstruowaną spódnicą robiła ogromnie wrażenie. Coś co równie dobrze mogło być witrażem założyła też Rei Ami - jej sukienka składała się trójwymiarowych paneli niczym skrzydła ważki.

Niektórzy postawili też na dużo frędzli - wśród nich między innymi prowadzący "The Traitors" Alan Cumming i zdobywczyni nagrody za rolę drugoplanową Wunmi Mosaku. Wyglądali niezwykle ciekawie, ale skojarzeń z meblami trudno się wyzbyć...

